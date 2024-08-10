Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим контртеррористической операции
Специальную военную операцию на Украине пока переводить в другой статус не собираются.

Приграничные с Украиной регионы России, включая их «новых» представителей, находятся на острие террористических по своей сути и по международному праву (в отсутствие объявленной войны) действий вооружённых сил Украины, а также её специальных служб и всех аффилированных с ними подразделений и формирований. Учитывая, что сейчас уровень исходящей от Украины террористической угрозы, особенно в Курской области, находится на пике, в трёх «старых» приграничных регионах России был введён режим контртеррористической операции (КТО).

реклама

Речь идёт непосредственно о Курской области, откуда пока ещё не вытеснили вооружённые формирования Украины, а также о Брянской и Белгородской областях. Введение режима контртеррористической операции подразумевает усиление охраны требующих того объектов, более жёсткие меры по охране порядка, наделение проводящих контртеррористическую операцию лиц дополнительными чрезвычайными полномочиями.

Следует понимать тот факт, что основная террористическая угроза сейчас исходит из Украины. О том, что специальную военную операцию давно уже пора переклассифицировать в КТО, в экспертной среде говорят без малого два года. Пока что же наказание Украины за её выходки и террористические акты в отношении РФ — это пусть и массированные, но крайне редкие удары по объектам украинской энергосистемы, намекающие киевскому политическому руководству на необходимость изменения своего поведения. Как видим, урок нашкодившим учеником до сих пор не усваивается, а это значит, что повторение — мать учения.

Реальность такова, что на Украине пока ещё достаточно электроэнергии для поддержания колл-центров для мошеннических обзвонов граждан России, а также для обеспечения кустарных, гаражных производств ударных беспилотников. И то, и другое необходимо прекратить раз и навсегда: на резервных генераторах, особенно в условиях дефицита топлива, который в случае обрушения энергосистемы неизбежно возникнет, долго и дёшево не поработаешь.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Кадыров обещает «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие два-три дня
В России предложили использовать малые газовые электростанции для покрытия сезонного дефицита энергии в южных регионах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
32
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
44
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
24
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
53
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
10
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
2
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
3

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
01:29
Могли бы уже 32 E ядра сделать, даже ценой даунклокинга.
Процессоры Arrow Lake будут потреблять на 100 Вт меньше Raptor Lake
Непримиримый
01:05
Если ты не можешь купить, не значит, что другие не могут купить.
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
James Bomb
00:48
А из Гранты или Искры будут делать "лимузин" ? ( Для чиновников уровня глав районов .
Серийное производство Lada Aura начнётся в сентябре
rodentekb
00:48
Ну посмотрим, как это всё будет выжигать сокеты.
Процессоры Arrow Lake будут потреблять на 100 Вт меньше Raptor Lake
Demiurg666
00:43
...и вообще не "интеллект"
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
32Влад32
00:16
ИИ - где он? То, что сейчас показывают - детское баловство.
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
REY_B_
00:15
Более тонкий техпроцесс, значит труднее отводить тепло. Значит придётся урезать жор. Ну а для производительности подкинут мелких ядер. Итого для галочки и +5-10%, и так сойдёт.
Процессоры Arrow Lake будут потреблять на 100 Вт меньше Raptor Lake
Ринат Гареев
00:15
Какой-то бессмысленный пост. Те, кто более -менее разбираются в железе и так всё сказанное знают и даже гораздо больше написанного. Те, кто в железе не разбираются только в лишний раз запутаются от эт...
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
Григорий Маклаков
00:14
лонгхорн только тестовой юзал хороший был зверь
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
32Влад32
00:12
Читай внимательно. Ни о какой серии пока разговор не идет.
Швейцарский военный эксперт рассказал о возможной судьбе Украины после окончания СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем