Специальную военную операцию на Украине пока переводить в другой статус не собираются.

Приграничные с Украиной регионы России, включая их «новых» представителей, находятся на острие террористических по своей сути и по международному праву (в отсутствие объявленной войны) действий вооружённых сил Украины, а также её специальных служб и всех аффилированных с ними подразделений и формирований. Учитывая, что сейчас уровень исходящей от Украины террористической угрозы, особенно в Курской области, находится на пике, в трёх «старых» приграничных регионах России был введён режим контртеррористической операции (КТО).

реклама

Речь идёт непосредственно о Курской области, откуда пока ещё не вытеснили вооружённые формирования Украины, а также о Брянской и Белгородской областях. Введение режима контртеррористической операции подразумевает усиление охраны требующих того объектов, более жёсткие меры по охране порядка, наделение проводящих контртеррористическую операцию лиц дополнительными чрезвычайными полномочиями.

Следует понимать тот факт, что основная террористическая угроза сейчас исходит из Украины. О том, что специальную военную операцию давно уже пора переклассифицировать в КТО, в экспертной среде говорят без малого два года. Пока что же наказание Украины за её выходки и террористические акты в отношении РФ — это пусть и массированные, но крайне редкие удары по объектам украинской энергосистемы, намекающие киевскому политическому руководству на необходимость изменения своего поведения. Как видим, урок нашкодившим учеником до сих пор не усваивается, а это значит, что повторение — мать учения.

Реальность такова, что на Украине пока ещё достаточно электроэнергии для поддержания колл-центров для мошеннических обзвонов граждан России, а также для обеспечения кустарных, гаражных производств ударных беспилотников. И то, и другое необходимо прекратить раз и навсегда: на резервных генераторах, особенно в условиях дефицита топлива, который в случае обрушения энергосистемы неизбежно возникнет, долго и дёшево не поработаешь.