Так дефицит-то огромный.

Ещё с советских времён повелось, что южные регионы России в плане энергоснабжения были дотационными. Серьёзной промышленности нет, население не гигантское, потребление незначительное. Но поскольку прогресс на месте не стоит, и в жизни людей появляется всё больше электрического оборудования — питания одного холодильника, телевизора и пары лампочек уже недостаточно — то и общее потребление региона постоянно растёт, а энергетический потенциал за этим ростом не поспевает.

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Добавим сюда ещё и сезонные скачки потребления летом и зимой, когда жители включают кондиционеры и радиаторы/конвекторы соответственно, и получается ситуация, когда энергосистема юга России не выдерживает нагрузки. Так произошло этим летом, когда целый ряд регионов сидел без света. И вот, отдельные деятели решили побыть умными задним числом и предложили закупить для южных регионов РФ целый комплект газопоршневых и газотурбинных установок малой мощности в контейнером исполнении, чтобы затем из них собрать полноценные малые электростанции, способные обеспечивать пиковое потребление городов региона.

Учитывая, что дефицит мощности постоянно нарастает, то данная идея по умолчанию выглядит, как бы это помягче выразиться, странновато. Для начала неплохо было бы возродить производство таких установок, а не финансировать китайский энергопром, и лишь после этого говорить о каком-то резервировании.

Гораздо более правильным со всех сторон решением будет протягивание в регион линий электропередачи из соседних профицитных в плане энергогенерации регионов. Те же, кто предлагают наклепать миниэлектростанций, слишком переиграли в своё время в компьютерные игры.