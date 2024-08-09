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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские регионы ночью подверглись масштабному налёту БПЛА со стороны Украины
Что-то повреждено, но ущерб незначительный.

Так сложилось, что излишнее милосердие российского политического руководства к энергосистеме Украины позволяет ВСУ организовывать кустарные, гаражные производства беспилотников. Без электроснабжения это делать было бы либо невозможно вовсе, либо запредельно затратно и проблематично, поэтому дальнейший ход действий ВС РФ должен быть понятен.

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Пока что, впрочем, эта задача так и не решена, из-за чего вооружённые силы Украины позволяют себе запускать огромное количество дронов по общепризнанным и не являющимся зоной боевых действий в рамках специальной военной операции регионам России. Сегодня за ночь над несколькими регионами были перехвачены в общей сложности 75 беспилотников. Из этого количества 26 дронов уничтожены над Белгородской областью, 19 над Липецкой областью, 8 над акваторией Чёрного моря, 7 над Курской областью , 5 над Брянской областью, 5 над Крымом, 4 над Воронежской областью.

Кроме того, в акватории Чёрного моря были также уничтожены 7 безэкипажных катеров («морских беспилотников»), направлявшихся в сторону Крымского полуострова.

Сообщения о повреждении отдельных объектов поступали, но никаких подтверждений этому не публиковалось. Как уже отмечалось неоднократно, полное уничтожение всего военно-промышленного потенциала Украины в любом его виде — один из ключей к окончанию специальной военной операции. Если для этого придётся оставить подконтрольную Киеву территорию без централизованного электроснабжения, то, увы, это путь, выбранный киевским политическим руководством, и его к нему никто не подталкивал.

#россия #украина #политика #боевые действия
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