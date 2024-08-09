Киев ввязался в заведомо гиблое дело, факта которого, по всей видимости, не понимал.

Уничтожение осуществивших вооружённую агрессию (вторжение) на территорию Курской области подразделений ВСУ осуществляется не только непосредственно в Курской области, но и в граничащей с ней Сумской области Украины. Хотя принадлежность Сумской области, вероятнее всего, по итогу этой авантюры киевского политического руководства станет поводом для обсуждений, пока что в её приграничных с Курской областью районах происходят массированные авиационные удары.

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В частности, сегодня Минобороны России показало кадры нанесения многофункциональным истребителем-бомбардировщиком Су-34 удара тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Согласно официальным сведениям, ударом бомбы было уничтожено скопление личного состава и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации.

Трезво мыслящие и не впавшие в истерику эксперты справедливо предполагают, что Киев допустил большую ошибку, устроив вооружённую агрессию в Курской области, ведь это полностью меняет дело и развязывает России руки в деле применения всех средств для достижения целей специальной военной операции. Сиюминутная «перемога», как обычно, превратится в тотальную «зраду», и Киеву очень сильно повезёт, если российское политическое руководство не примет решение о нанесении массированных ударов возмездия по остаткам энергосистемы Украины. Этих остатков не так много, и в основном они завязаны на ранее обозначенные как неприкосновенные распределительные узлы атомных электростанций.