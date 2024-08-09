Похоже, официальный Киев со своей Курской авантюрой опять что-то не просчитал. Например, потенциалы сторон.

Ряд украинских Telegram-каналов, старающихся трезво и без истерик (на заметку российским самозваным «военкорам») анализировать происходящие в Курской области события, отмечают тот факт, что, во-первых, сначала руководство граничащей с данным российским регионом Сумской области Украины объявило принудительную эвакуацию из приграничных населённых пунктов, которая затронет несколько тысяч человек, а во-вторых, отметило резкое увеличение интенсивности авиационных ударов ВКС России.

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Как сообщает глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, за последние трое суток — с начала вторжения ВСУ в Курскую область — интенсивность российских авиаударов по Сумской области, где располагаются резервы для подтягивания на Курское направление, увеличилась «в десятки раз».

По словам Артюха, если за семь месяцев текущего года ВКС России применили по территории Сумской области всего суммарно около 450 авиационных бомб типа КАБ, то только за последние трое суток — более сотни.

«Реальным результатом Курской авантюры станет уничтожение города Сумы, но об этом пока никто не говорит», — резюмирует тревожную реальность украинский Telegram-канал «Резидент».

Следует понимать, что вытеснением ВСУ из Курской области этот инцидент завершиться не должен. Уже сейчас необходимо планировать массированные ракетные удары возмездия, поскольку Украина сама своими действиями развязала России руки, и та теперь может делать всё, что захочет, аргументируя это вторжением вооружённых сил Украины в никем не оспариваемую общепризнанную часть России. Это, как ни крути, многое меняет.