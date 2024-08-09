Бытует мнение, что эта переброска избыточна, а, значит, сразу за вытеснением ВСУ начнётся вероятное формирование санитарной зоны в Сумской области.

Каким образом ВСУ удалось безнаказанно сформировать под носом у ВС РФ ударный кулак для вторжения в Курскую область, ещё предстоит разбираться компетентным органам, но на данный момент обстановка в регионе хоть и напряжённая, но относительно стабильная: прорыв вооружённых сил Украины удалось остановить, и сейчас начинаются активные действия по уничтожению подразделений, засевших на захваченных территориях.

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Необходимо сразу морально готовиться к тому, что процесс не будет быстрым, тем более что силы для вытеснения ВСУ из Курской области постоянно подбрасываются. Так, сегодня российские средства массовой информации начали публиковать кадры перемещения железнодорожных эшелонов и автомобильных колонн с подкреплениями в Курской области. Специально для самозваных «военкоров», которые пытаются переложить вину за разогнанную ими панику на кого угодно другого, следует напомнить, что подобные видео согласованы с Минобороны и опубликованы уже сильно после того, как перемещение войск завершилось.

Насколько крупной является эта переброска сил, из данных кадров понять непросто, поскольку они не отражают всего масштаба происходящих передвижений.

Очевидно одно: простого вытеснения ВСУ обратно на территорию ещё признаваемой Россией части Украины будет явно недостаточно. Скорее всего, официальный Киев сам подписал себе приговор, итогом которого станет формирование «санитарной зоны» ВС РФ в Сумской области. Тем более что её руководство жалуется на многократно возросшую интенсивность авиационных ударов по объектам в приграничье.