Игра Киевом ва-банк началась.

Как уже отмечалось, несмотря на очевидный исход украинского кризиса, и никакие силы не способны помочь Киеву этот исход изменить, украинское политическое руководство, которое, по всей видимости, тщетность всей ситуации всё-таки начало понимать, решило предпринять попытку «усиления переговорных позиций», пойдя ва-банк. Речь в первую очередь идёт о вооружённой агрессии (вторжении) в Курской области, где сейчас идёт активный процесс уничтожения вторгнувшихся группировок ВСУ.

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Но на этом киевское политическое руководство решило не ограничиваться, и сегодня утром отправило диверсионно-разведывательную группу морского центра спецопераций ВМС Украины на Кинбурнскую косу. Группа состояла из двух скоростных лодок, на которых размещались до 16 бойцов. Закончилась эта авантюра вполне закономерно: Кинбурнская коса была заблаговременно усилена и заминирована, а результате чего первые высадившиеся на косу диверсанты именно подорвались на минах. Те, кто пережили минное поле, были ликвидированы из стрелкового вооружения, затем отступающие остатки ДРГ добивались уже огнём артиллерии и противотанковых управляемых ракет.

В общей сложности группа понесла потери в 12 человек и 2 лодки. Куда делись оставшиеся 4 участника диверсионной группы, не уточняется.

Сложно сказать, почему эти действия должны каким-то образом «усилить» переговорные позиции Украины. Всё развивается таким образом, что эти позиции — наоборот — будет ещё больше ослаблены, и в конечном счёте с Киева затребуют признания изменения границ в больших объёмах, чем до момента начала игры Киевом ва-банк.