Дело не просто нужное, оно обязательное. И по итогу ещё осуществить возмездие за этот террор.

Несмотря на то, что в целом в зоне специальной военной операции всё для вооружённых сил Украины идёт прахом, в центре внимания всё-таки остаётся вторжение ВСУ в Курскую область. Поскольку российский самозваный «военкорский» корпус активнейшим образом помогает Украине, разгоняя панику и преувеличивая масштабы проблемы, за что, полагаем, большинство из них в будущем ждут большие проблемы и, по хорошему, серьёзнейшие уголовные наказания, то на официальные российские ведомства возложена задача повышенной сложности: купировать не только непосредственно военное вторжение иностранных войск на общепризнанную территорию РФ, не являющуюся зоной боевых действий в рамках специальной военной операции, но и постоянно наглядно подтверждать, что армия вторжения постоянно «стачивается» и активнейшим образом уничтожается.

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Ежесуточно МО РФ публикует информацию о ходе отражения вооружённого вторжения ВСУ в Курскую область, а также в течение дня публикует по несколько видеороликов с демонстрацией работы различных подразделений и средств поражения по технике и личному составу противника. Сегодня не исключение: Минобороны показало кадры работы штурмовой авиации на Су-25, операторов дронов-камикадзе «Ланцет» и артиллеристов с ракетчиками.

В результате работы ВС РФ в Курской области и её приграничных районах активно уничтожается артиллерия и бронетехника ВСУ, а также скопления личного состава.

На данный момент в Курскую область свезены подкрепления, включая бойцов специального назначения и элитные отряды чеченского спецназа «Ахмат». Несмотря на то, что идёт четвёртый день отражения вооружённой агрессии ВСУ, пока что об откате ситуации говорить преждевременно. Продвижение противника остановлено, но, как вы понимаете, четырёх дней предостаточно, чтобы окопаться на занятых территориях, процесс «выкуривания» противника из которых может затянуться.

Суммарно за время вооружённой агрессии в Курской области ВСУ потеряли 102 единицы бронетехники, 12 автомобилей, два ЗРК «Бук-М1» и три единицы полевой артиллерии. Количество потерь в личном составе подбирается к одной тысяче. Всего же, по разным сведениям, во вторжении на общепризнанную территорию РФ участвуют до четырёх бригад ВСУ.

Здесь необходимо уже сейчас планировать массированные ракетные удары возмездия по критически важным инфраструктурным и промышленным объектам на территории Украины. За выходку, подобную вторжению ВСУ и учинённому ими террору в Курской области, Украина должна ответить, причём во многократно большем объёме. Таковы правила возмездия: оно должно быть таким, чтобы даже мыслей о повторении глупых действий (а действия киевского политического руководства ради «пиара» и громких заголовков не имеют реального смысла) не возникало. Итогом этой выходки должно стать тотальное ослабление переговорных позиций Киева, то есть, задача киевских функционеров по «усилению переговорных позиций» должна быть не просто сорвана, а полностью перевёрнута.