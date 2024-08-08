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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне вновь заявили, что США не поддерживают удары ВСУ американским оружием по территории России
Кураторам пора сливать свою «прокси». Закручивается всё слишком серьёзно, можно не успеть отсидеться в сторонке.

На протяжении всего украинского кризиса США, политика которых и является первопричиной этого кризиса, заявляли о недопустимости применения переданных Вашингтоном в пользу Киева вооружений для ударов по территории России. Имеется в виду та территория России, которая является общепризнанной, но с точки зрения Москвы это разграничение роли совершенно не играет, и возмездие за террористические атаки ВСУ по российским регионам летит независимо от того, «старые» или «новые» регионы подвергаются атакам.

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Тем не менее, в Вашингтоне, особенно после вооружённой агрессии (вторжения) ВСУ на территорию Курской области, являющейся частью общепризнанной территории России, продолжают повторять, что использование американских вооружений для ударов по территории РФ недопустимо. В частности, о том, что решение администрации Байдена по данному вопросу остаётся прежним, заявили сегодня в Пентагоне.

По всей видимости, в американском оборонном ведомстве наконец-то узнали, что ВСУ по причине полной утраты собственной техники задействуют в вооружённой агрессии в Курской области американскую технику, в частности, гаубицы M777 и БТР Stryker.

Здесь Вашингтону следует дать по рукам своим киевским протеже, потому что ситуация такова, что отсидеться в сторонке может и не получиться. Американское оружие бьёт по мирным регионам России, принадлежность которых к России не оспаривает никто, и которые не являются зонами боевых действий, следовательно, действия ВСУ — это не только вооружённая агрессия, но ещё и террористический акт. Безусловно, возмездие за эту выходку обязано быть, и жителям Украины не помешает прислушаться к своим функционерам, советующим озаботиться автономизацией энергоснабжения своих жилищ.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Спецоператор палаты
23:18
🔥ВСУ уверенно продвигается, только за сегодня еще 10-15 км! Дошли до села Кромские Быки и идут дальше. До Курской АЭС 40 минут на машине. Издание «Агентство» посчитало, что Россия утратила контроль...
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Мимо
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Для упоротов. PPT у 9700Х - 88 ватта. Так что ты просто лжёшь.
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Непримиримый
23:05
"Михаил Андреев" - большой плюс за материал!
В Киеве заявили, что новых «Минских соглашений» не будет
Китя
23:01
По сводкам. В Курской области уже грохнули 800 ВСУшников. а Сырский еще направил туда свиней. все идет по плану, мангал крутится. чему хохлы радуются даже не знаю.
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22:57
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22:51
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