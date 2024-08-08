«Минска», понятно, не будет. Будет другое соглашение. Которое вас, впрочем, обяжут исполнять на жесточайших условиях.

Инфантильность — это, конечно, не порок, тем более что ей в наши дни страдает огромное количество взрослых, половозрелых и вполне себе даже состоявшихся людей. Не порок, но только не в том случае, если такие «инфанты» стоят во главе государства и его ведомств. Ярчайший пример — Украина, функционеры которой одержимы громкими заголовками, клиповым мышлением, виртуальными «победами» и прочими действиями, слабо связанными с суровой реальностью, а все провалы «сваливают» то на «союзников», то на привратности судьбы, то на ещё какое-то стечение обстоятельств, но только не на свои собственные действия.

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Получив дозу самоуверенности после вооружённой агрессии ВСУ в Курской области, завершение которой официальный Киев почему-то видит в чём-то ином, а не в тотальном разгроме наступающих группировок украинской армии и дальнейшего ослабления переговорных позиций Украины, политическое руководство на Банковой начало позволять себе необдуманные заявления.

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого считают своеобразным «серым кардиналом», заявил, что при действующем президенте Украины не будет «никакого “Минска”» и ничего «другого, что не будет принято украинским обществом». Переговоры с Россией Ермак считает преждевременными, а основой для таковых воспринимает «справедливый мир», коим видит «победу» Украины.

Здесь что бы то ни было комментировать — только портить. Необходимо понимать, что переговорные позиции Украины с каждым днём ухудшаются и ослабевают, и изображать обратное — пребывать в мире опасных иллюзий. Да, быть может, «Минска» не будет, но будет совершенно другой договор, который украинское политическое руководство заставят, обяжут принять и исполнять. Под надзором ВС РФ, если потребуется. К чему эта бескомпромиссная риторика киевских функционеров, не имеющая за собой никаких ресурсов, на данном этапе плохо понятно. Ясно одно: сейчас за переговоры, по статистике, выступают 57 % украинцев, и если тенденция сохранится, то к началу 2025 года их будет уже 70 %, а к середине 2025-го — 83—85 %.