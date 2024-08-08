Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что новых «Минских соглашений» не будет
«Минска», понятно, не будет. Будет другое соглашение. Которое вас, впрочем, обяжут исполнять на жесточайших условиях.

Инфантильность — это, конечно, не порок, тем более что ей в наши дни страдает огромное количество взрослых, половозрелых и вполне себе даже состоявшихся людей. Не порок, но только не в том случае, если такие «инфанты» стоят во главе государства и его ведомств. Ярчайший пример — Украина, функционеры которой одержимы громкими заголовками, клиповым мышлением, виртуальными «победами» и прочими действиями, слабо связанными с суровой реальностью, а все провалы «сваливают» то на «союзников», то на привратности судьбы, то на ещё какое-то стечение обстоятельств, но только не на свои собственные действия.

реклама

Получив дозу самоуверенности после вооружённой агрессии ВСУ в Курской области, завершение которой официальный Киев почему-то видит в чём-то ином, а не в тотальном разгроме наступающих группировок украинской армии и дальнейшего ослабления переговорных позиций Украины, политическое руководство на Банковой начало позволять себе необдуманные заявления.

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого считают своеобразным «серым кардиналом», заявил, что при действующем президенте Украины не будет «никакого “Минска”» и ничего «другого, что не будет принято украинским обществом». Переговоры с Россией Ермак считает преждевременными, а основой для таковых воспринимает «справедливый мир», коим видит «победу» Украины.

Здесь что бы то ни было комментировать — только портить. Необходимо понимать, что переговорные позиции Украины с каждым днём ухудшаются и ослабевают, и изображать обратное — пребывать в мире опасных иллюзий. Да, быть может, «Минска» не будет, но будет совершенно другой договор, который украинское политическое руководство заставят, обяжут принять и исполнять. Под надзором ВС РФ, если потребуется. К чему эта бескомпромиссная риторика киевских функционеров, не имеющая за собой никаких ресурсов, на данном этапе плохо понятно. Ясно одно: сейчас за переговоры, по статистике, выступают 57 % украинцев, и если тенденция сохранится, то к началу 2025 года их будет уже 70 %, а к середине 2025-го — 83—85 %.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)
Зеленский заявил, что украинская армия умеет удивлять и достигать результатов
«Омсктрансмаш» передал в войска партию современных танков Т-80БВМ с антидроновой защитой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
10
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
18
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
74
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
35
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
35
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
10
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
6
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
+

Сейчас обсуждают

Непримиримый
23:05
"Михаил Андреев" - большой плюс за материал!
В Киеве заявили, что новых «Минских соглашений» не будет
Китя
23:01
По сводкам. В Курской области уже грохнули 800 ВСУшников. а Сырский еще направил туда свиней. все идет по плану, мангал крутится. чему хохлы радуются даже не знаю.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Дамир Латыпов
22:57
Автор, зачем ты пишешь что-то хвалебное про Интел на этом сайте? Это место обитания амудешников, которые всей душой ненавидят Интел Для них абсолютно нормальны такие вещи как двойные стандарты и лице...
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
ЮРА ОНИЩЕНКО
22:56
Написало животное с 12100
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
Сергей Алексеев
22:54
7800x3d топ ,остальное посредственно
Новые процессоры AMD Ryzen 9000 появились в некоторых магазинах
32Влад32
22:51
В этом что то есть. Разве ублюдочным хохлонацикам в купе с подлыми англосаксами можно верить?
В Киеве заявили, что новых «Минских соглашений» не будет
Сергей Белякин
22:48
Какая разница какие цифры будут ?
Процессор Intel Core Ultra 5 228V "Lunar Lake" был протестирован в Geekbench
Дамир Латыпов
22:45
От умиравших от перенапряжения 7000 райзенов с костыльным 3D кэшем?
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
SlyBiBi
22:44
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
SlyBiBi
22:44
Ну и чё? Тупой и беспринципный рекламо-дрочер в очередной раз кинул в качестве затравки для флейма очередной провокационный высер. И глупый народ в очередной раз повелся ((.
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем