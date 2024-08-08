Дело нужное, особенно, когда по-другому не понимают.

Единственные в России танки с газотурбинной силовой установкой — Т-80 и все его модификации — собираются в Омске на предприятии «Омсктрансмаш». И вот, сегодня госкорпорация «Ростех», включающая в себя и сам «Омсктрансмаш», и практически все предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, сообщила о том, что омские танкостроители отгрузили в войска новую партию самых современных версий танков Т-80 — с индексом «БВМ».

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Т-80БВМ нового образца поставляются в войска с уже предустановленной антидроновой защитой, включая решётки, прозванные в народе «мангалами», а также с противокумулятивными экранами и сетками, защищающими в том числе от попадания FPV-дронов. С завода танки идут без этого «обвеса», но он включён в комплект поставки: устанавливаться экраны будут уже на месте.

Напомним, что российский оборонно-промышленный комплекс в массе своей сейчас работает круглосуточно и без выходных: нужно не только оснащать техникой новые подразделения и соединения, но и, чего кривить душой, восполнять потери в зоне специальной военной операции.