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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что украинская армия умеет удивлять и достигать результатов
Не говори «Гоп!», пока не перепрыгнул. А то можно ненароком в канаве оказаться.

Как и следовало ожидать, в первую, да и в последнюю очередь тоже, украинское политическое руководство при отдаче приказа на вторжение в Курскую область руководствовалось исключительно медийным эффектом. Говорить о каком-то там «усилении переговорных позиций» Украины, как об этом фантазируют отдельные функционеры, мягко говоря, сомнительно, учитывая, что позиции Украины по итогу этой выходки ослабнут ещё сильнее, чем они есть уже сейчас. Но пока ещё есть возможность порассказывать сладкую ложь, Владимир Зеленский (более не воспринимается Россией как легитимный президент Украины) ею, безусловно, не будет отказываться пользоваться.

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Так, сегодня впервые, пусть и косвенно, но всё же прокомментировав действия вооружённых сил Украины в Курской области России, Зеленский заявил, что «Украинская армия умеет удивлять и достигать результатов».

Безусловно, говорить о каких бы то ни было результатах для ВСУ пока крайне преждевременно. ВС РФ активно уничтожают наступающие силы украинской армии, и итогом всего, что произошло, происходит и ещё произойдёт, наверняка станет очень болезненная акция возмездия со стороны России, последствия которой мы не берёмся предположить. Но киевское политическое руководство такое, какое оно есть: несколько громких заголовков и полностью бесконтрольное полное паники распространение ложной информации в российском сегменте Telegram (когда украинские TG-каналы оценивают происходящее трезво, а российские «военкоры» — нет, и позволяют себе панику, это уже приговор) сыграли Киеву на руку гораздо больше, чем установление контроля над несколькими приграничными населёнными пунктами.

Здесь, как оно пока что всегда без исключения было в ходе этого конфликта, сиюминутная «перемога» Украины обернётся всеобъемлющей «зрадой», которую киевское политическое руководство самостоятельно на себя обрушило — через инфантильность свою и через нежелание смотреть на происходящие события трезвым взглядом.

#россия #украина #политика #боевые действия
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7raven
21:43
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Зеленский заявил, что украинская армия умеет удивлять и достигать результатов
FelsheR-BANz
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FelsheR-BANz
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Mixail80
21:07
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swr5
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