Дрон маленько «приземлили».

Несмотря на то, что боевые действия в зоне специальной военной операции демонстрируют значительные успехи ВС РФ, в центре внимания, и ничего с человеческой природой не поделать, неприятные известия из Курской области, где уже третий день продолжается вооружённая агрессия (вторжение) ВСУ.

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ВС РФ активно обрушивают на вторгнувшиеся подразделения вооружённых сил Украины все имеющиеся средства поражения, вышибая тем самым технику и личный состав противника. Уничтожается бронетехника, автомобильная техника, артиллерия, наспех сформированные склады боеприпасов, средства противовоздушной обороны, беспилотники. В частности, перехвату беспилотников и посвящена данная заметка, поводом для которой стало видео Минобороны России.

В этом видео российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения широко известного в узких кругах тяжёлого украинского беспилотника «Баба Яга», переоборудованного из сельскохозяйственного предназначения на несение боеприпасов большой массы. Штуковина крайне опасная, поскольку за счёт мощности носимого заряда способна вывести из строя практически любую единицу бронетехники, так что не исключено, что подбитый дрон — это одновременно и сохранённая единица российской бронетехники, а, главное, её экипаж.