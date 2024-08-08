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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве объяснили, зачем ВСУ осуществили вооружённую агрессию в Курской области
Язык мой — враг мой. И ведь как всегда всё обернётся тотальным ослаблением позиций Украины.

Третий день продолжается вооружённая агрессия ВСУ в Курской области. Очевидно, что за эту выходку Украина получит свою порцию неизбежных и очень болезненных ударов возмездия, на которые сама себя обрекла, прекрасно понимая, что делать этого не нужно и опасно, но пока что в Киеве опять царит фантастическое мышление. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона объяснил, с какой целью ВСУ осуществили вторжение (а это именно оно, и вещи надо называть своими именами) в общепризнанный регион России, тем самым дав Москве повод для максимальной эскалации этого конфликта с очевидным исходом для Киева.

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Не поверите: оказывается, ВСУ осуществили вооружённую агрессию, чтобы «усилить переговорные позиции». В представлении Подоляка, сейчас Украина укрепляет переговорные позиции и сможет каким-то образом выбить себе более приемлемые условия мирного урегулирования кризиса.

Понятно, что заявления Подоляка полностью лишены ладно бы логики — с этим у киевских функционеров давно проблема —, но даже банальной основы. По всем направлениям у ВСУ трещит оборона. Что же до засевших в приграничных районах Курской области формирований ВСУ, то они будут уничтожены и выбиты, а дальше уже, скорее всего, «санитарная зона» будет сформирована в Сумской области, из приграничных населённых которой вчера началась обязательная эвакуация гражданских лиц по причине постоянного нанесения ВС РФ ударов по скопившимся здесь резервам ВСУ для ввода на Курское направление.

Пока что об этом говорить преждевременно, но, по донесениям многочисленных информированных ресурсов, ВС РФ стягивают дополнительные силы в Курскую область с целью ускорения реализации вышеуказанного сценария.

#россия #украина #политика #боевые действия
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МО РФ опубликовало кадры уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
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