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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ опубликовало кадры уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Только так. По-другому не понимают.

В центре внимания продолжает оставаться вооружённая агрессия (вторжение) вооружённых сил Украины в Курскую область. Ситуация продолжает оставаться непростой, но ВС РФ активно «утюжат» места скопления резервов ВСУ, блокируют дальнейшее продвижение противника на российской территории, а также стягивают дополнительные силы для проведения контрудара. Чтобы заявления о колоссальных объёмах потерянной ВСУ военной техники, а вместе с ней и личного состава, не выглядели попыткой усыпить бдительность и пустить пыль в глаза, Минобороны России ежедневно в больших количествах публикует видеоотчёты из охваченных конфликтом районов Курской области.

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В уничтожении вторгнувшихся подразделений ВСУ участвует артиллерия, операторы беспилотников, армейская авиация, ракетные войска, пограничники и значительное количество других боевых подразделений. Удары по группировке ВСУ наносятся ожесточённые и постоянные. В частности, на кадрах видеоотчёта (и здесь необходимо понимать, что достоянием общественности становится лишь малая доля общих кадров) можно заметить применение дронов-камикадзе «Ланцет», FPV дронами, ударами оперативно-тактической авиации, а также ударами артиллерии.

Следует понимать, что информация о численности вторгнувшейся и подлежащей уничтожению группировки ВСУ разнится, и точные данные, особенно с учётом ввода резервов, пока особо взять неоткуда.

Ясно одно: за эту выходку возмездие должно быть неотвратимым, исчерпывающим и крайне мощным. Не удивимся, если после выходки в Курской области на Украине надолго забудут про централизованное электроснабжение. Впрочем, киевские функционеры уже давно предупреждают своих сограждан о том, чтобы те максимально позаботились об автономности, закупились топливом, солнечными панелями и при возможности выезжали из крупных городов в деревни/на дачи, потому что обесточенные крупные города, особенно зимой, малопригодны для жизни.

#россия #украина #политика #боевые действия
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В Киеве объяснили, зачем ВСУ осуществили вооружённую агрессию в Курской области
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