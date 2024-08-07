Вероятно, массированные ракетные удары возмездия в назидание за эту выходку уже готовятся. А по-другому нельзя: оставлять такое без ответа неприемлемо.

Терминология, которой пользуются псевдо-военкоры, представители власти и различные спекулирующие на теме событий в Курской области личности, в большинстве случаев не соответствует действительности. В реальности произошло следующее: вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение (вооружённую агрессию) на общепризнанную территорию России, которая является абсолютно мирной и не участвует в проводимой РФ специальной военной операции на территории (в том числе бывшей, а ныне российской) Украины. Сейчас идёт работа по уничтожению и вытеснению ВСУ из Курской области, и Минобороны России периодически подтверждает свои заявления посредством публикации видеороликов.

реклама

В частности, продемонстрированы кадры ударов ОТРК «Искандер-М» по колонне военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью, а также кадры удара беспилотником «Ланцет» по самоходной артиллерийской установке Krab польского производства.

В очередной раз так называемые «лидеры общественного мнения» в России, не разбираясь в деталях и подробностях, нагоняют панику, не усваивая уроков ни из предыдущих вторжений украинских формирований на территорию России, ни ощущая никакой ответственности за свои действия перед собственными аудиториями. В связи с этим совет только один: максимальная информационная гигиена. Да, ситуация неприятная, но математика, а она в боевых действиях, собственно, и решает, не на стороне ВСУ.

Вероятнее всего, в качестве назидания за эту выходку российское политическое руководство даст приказ на нанесение массированных ракетных ударов возмездия по остаткам энергетики и промышленного потенциала Украины. Игра в милосердие по отношению к тому, кто его не проявляет в принципе, очень дорого стоит. Политическое Украины должно наконец-то понять, что только полное выполнение всех российских требований по мирному урегулированию может разрубить этот гордиев узел конфликта. Другого решения просто-напросто нет и быть не может.