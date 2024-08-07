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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский опять продлил действие мобилизации и военного положения на Украине
Человек совершенно нелегитимен, потому что срок полномочий — всё, а какие-то законы подписывает. Мрак.

Несмотря на то, что Владимир Зеленский, равно как и сформированный им кабмин, утратили легитимность 21 мая текущего года по причине отсутствия под надуманным предлогом проведения президентских выборов, решения они почему-то продолжают принимать, и украинская власть, опять, почему-то, продолжает их исполнять в нарушение собственной же конституции. Так, сегодня Зеленский опять продлил действие закона о мобилизации, а также закона о военном положении на Украине.

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Срок продления — три месяца, то есть, до 9 ноября включительно. Не берёмся судить, случайно была взята именно эта дата, ведь именно в начале—середине ноября в США пройдут президентские выборы, итоги которых очень многое решат в вопросе как признания Зеленского главой украинского государства, так и в вопросе дальнейшего финансирования Украины в целом, но факт остаётся фактом.

Параллельно с этим получается, что все заявления Зеленского о понимании Киевом необходимости скорейшего окончания кризиса, являются лишь «пшиками» — пустыми звуками, явно направленными на страны глобального Юга. Реальность показывает, что окончание боевых действий будет означать как минимум политическую кончину нелегитимного президента Украины. Пока что всё сводится к тому, что условия

#россия #украина #политика #боевые действия
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