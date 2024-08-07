Одно предприятие будет производить до 1,2 млн аккумуляторов ежегодно.

Поскольку автомобили без аккумуляторов существовать, за редким и не стоящим включения в статистику исключением вроде карбюраторной «классики» при запуске «с толкача», не могут, а в России сейчас активно наращивается производство отечественных и китайских автомобилей разных классов и предназначений, то и аккумуляторы тоже нужно производить в должных количествах. Причём с запасом — ведь замена истощённых батарей также происходит регулярно.

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И вот, как сообщил Фонд развития промышленности России, рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» вдвое увеличил мощность производства стартерных аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей, а также для специальной автомобильной техники. После модернизации, проводившейся в течение последних шести лет, предприятие отныне сможет выпускать до 1,2 млн автомобильных аккумуляторных батарей ежегодно.

Помимо насыщения внутреннего российского рынка предприятие также поставляет аккумуляторы в страны так называемого ближнего зарубежья, а также в Саудовскую Аравию.

Производятся на заводе «Тангстоун» свинцово-кислотные аккумуляторы разных типов под марками Tungstone и Gladiator.