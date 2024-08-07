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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сумской области из приграничных населённых пунктов объявлена обязательная эвакуация населения
Похоже, кто-то понял, что авантюра ВСУ в Курской области закончится для Украины большой трагедией. Текущей трагедии ей показалось мало.

Вооружённая агрессия ВСУ в Курской области продолжается: российские войска и пограничные силы наносят массированные удары по наступающим группировкам вторжения, останавливая тем самым продвижение, но необходимо констатировать тот факт, что формирования украинской армии присутствуют в нескольких населённых пунктах региона.

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Исход этой авантюры предречён, ведь чтобы развивать усилия на этом направлении, туда необходимо постоянно сгонять дефицитную технику и не менее дефицитный личный состав ВСУ, и, по всей видимости, в Киеве это осознают, поскольку сегодня из приграничных населённых пунктов Сумской области, из которой на общепризнанную и, что куда важнее, на не являющуюся зоной боевых действий территорию России произошло вторжение ВСУ, началась принудительная эвакуация гражданского населения. Речь идёт о 23 населённых пунктах Сумской области, общее население которых составляет порядка 6 000 человек, включая 425 детей.

Не берёмся судить, что это означает, то можно предположить, что Украина доигралась до создания «санитарной зоны» и в Сумской области тоже, и в ходе будущих неизбежных переговоров Россия может затребовать этот регион, а также Харьковскую область, в качестве компенсации совершённых ВСУ преступлений.

До тех пор, очевидно, приграничные районы Сумской области будут регулярно подвергаться ударам российскими средствами поражения. Будет ли российским политическим руководством принято решение о массированных ударах возмездия за эту выходку по остаткам энергосистемы Украины, дабы уже никакое военное производство — даже кустарное и гаражное — стало невозвожным, покажет время. Повод есть, и он идеальный, да и без суровейшего наказания подобное поведение оставлять нельзя.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
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armadaovs
18:30
в том что некоторые считают что её не было. но дело не в этом, а в том что её допустили. или это часть плана?
Москва заявляет, что начатая Украиной трансграничная атака была отбита
century84
18:29
А где противоречие? Да атака была, может и значительной, но её отбили и взашей загнали откуда пришли.
Москва заявляет, что начатая Украиной трансграничная атака была отбита
armadaovs
18:28
ответить по сути у тебя салоеда нет возможности, вот ты и вынужден кидать фотки своих друзей по оружию.
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
Ополченец с дивана
18:26
То есть санитарная зона на территории РФ создается? Во дела, а по телеку другое обещали
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
armadaovs
18:25
израиль убил слишком много детей за короткий промежуток времени, чтобы закрыть на это глаза. другое дело что мировое еврейское правительство не позволит арабам из гааги посадить нетаньяху и его шайку.
Турция подала заявку на присоединение к делу Международного суда о геноциде против Израиля
AleksK
18:25
Идиот, эвакуируют 10 км зону вдоль границы чтобы тут сформировать плацдарм для наступления на Сумскую область. Просили звездюлей? Получайте по полной.
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
Артём Николаев
18:24
С момента объявления войны включается очень много международных юридических инструментов, причём независимо от фактических боевых действий. Поэтому её давно никто не объявляет.
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
armadaovs
18:22
атаки не было, в 10 км вглубь никто не углублялся, это всё ципсо. так пишут некоторые тутошние комментаторы.
Москва заявляет, что начатая Украиной трансграничная атака была отбита
AleksK
18:22
Давай ещё зигани как твои "побратимы"
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
armadaovs
18:20
ты адресом ошибся, лахтёнок.
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
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