Похоже, кто-то понял, что авантюра ВСУ в Курской области закончится для Украины большой трагедией. Текущей трагедии ей показалось мало.

Вооружённая агрессия ВСУ в Курской области продолжается: российские войска и пограничные силы наносят массированные удары по наступающим группировкам вторжения, останавливая тем самым продвижение, но необходимо констатировать тот факт, что формирования украинской армии присутствуют в нескольких населённых пунктах региона.

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Исход этой авантюры предречён, ведь чтобы развивать усилия на этом направлении, туда необходимо постоянно сгонять дефицитную технику и не менее дефицитный личный состав ВСУ, и, по всей видимости, в Киеве это осознают, поскольку сегодня из приграничных населённых пунктов Сумской области, из которой на общепризнанную и, что куда важнее, на не являющуюся зоной боевых действий территорию России произошло вторжение ВСУ, началась принудительная эвакуация гражданского населения. Речь идёт о 23 населённых пунктах Сумской области, общее население которых составляет порядка 6 000 человек, включая 425 детей.

Не берёмся судить, что это означает, то можно предположить, что Украина доигралась до создания «санитарной зоны» и в Сумской области тоже, и в ходе будущих неизбежных переговоров Россия может затребовать этот регион, а также Харьковскую область, в качестве компенсации совершённых ВСУ преступлений.

До тех пор, очевидно, приграничные районы Сумской области будут регулярно подвергаться ударам российскими средствами поражения. Будет ли российским политическим руководством принято решение о массированных ударах возмездия за эту выходку по остаткам энергосистемы Украины, дабы уже никакое военное производство — даже кустарное и гаражное — стало невозвожным, покажет время. Повод есть, и он идеальный, да и без суровейшего наказания подобное поведение оставлять нельзя.