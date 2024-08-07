Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Серийное производство Lada Aura начнётся в сентябре
Напоминаем, это старшая сестра Lada Vesta.

Так уж сложилось, что автопром в России гуляет из крайности в крайность: либо премиальные бренды вроде Aurus, заработать на которые даже в теории может меньше 0,1 % населения страны, либо откровенно бюджетные варианты вроде всех автомобилей семейства Lada, и ничего — повторяем — ничего посередине, а ведь именно машины среднего класса испокон веков в мире являются катализаторами развития автомобилестроительной отрасли. Попыткой исправить эту ситуацию может служить автомобиль Lada Aura — удлинённая и более качественная версия Lada Vesta, на которую, в теории, в обязательном порядке заставят пересесть чиновников уровня глав администраций регионов.

реклама

Машина была показана в её финальном варианте в начале лета, а её серийное производство начнётся в сентябре, о чём заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам главы ведомства, автомобилестроение в России восстанавливается — в частности, произведён перезапуск производства на бывших площадках коллективно-западных автоконцернов в Московской, Калужской и Ленинградской областях.

Необходимо отметить, что пока что отечественный автопром к реальному, а не показушному производству автомобилей такого класса не готов. Так, Lada Aura оснащается крайне «дохлым» для машины её уровня, размеров и массы атмосферным двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. Этого крайне мало для автомобиля такого класса, поскольку серьёзнейшим образом снижает приёмистость и, как следствие, безопасность. Уже давным-давно стоит вопрос о создании отечественных двигателей для автомобилей класса C и D, а также, желательно, и для автомобилей класса E.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #lada #lada aura
+
Написать комментарий (0)
МО РФ — об обстановке в районе вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
В России разработали новый комплекс радиоэлектронного подавления беспилотников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
148
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
3
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
7
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
9
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3
5 лучших веб-браузеров с искусственным интеллектом в 2024 году
2
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
31
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
24
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
+

Сейчас обсуждают

armadaovs
18:10
по сути есть что сказать?
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
Ополченец с дивана
18:09
Ну как бы ❗️Минфину поручено направить первый транш на 1,8 млрд рублей на переселение жителей в Курской области, сообщил на совещании с путиным первый вице-премьер Денис Мантуров
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
Ополченец с дивана
18:08
3 года уже как продумывает, да не может все додумать
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
Александр Кононович
18:06
Во гляди, у меня даже пруфы есть https://t.me/luxta_tv/7070
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Clamwult
18:05
Ну ты молодец значит, у меня тоже есть древний комп с АТИ 4650, оно даже ФХД выставить не смогло, бордюры по бокам почему то оставляет когда выбираю это разрешение, хотя драйвер установлен. Ради интер...
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
32Влад32
18:05
Сколько же хохлов повылазило на сайт. Позлорадствуйте, не долго вам осталось.
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
Александр Кононович
18:03
Ага Нью Йорк захватили , а в Суде жгут последние резервы. А чё не наоборот?
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Ополченец с дивана
18:03
Ещё две недели назад
Москва заявляет, что начатая Украиной трансграничная атака была отбита
32Влад32
18:02
План - превратить этих бандеровцев с их техникой в утиль.
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
FelsheR-BANz
17:59
Блин, а я их все использую!)
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем