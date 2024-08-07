Напоминаем, это старшая сестра Lada Vesta.

Так уж сложилось, что автопром в России гуляет из крайности в крайность: либо премиальные бренды вроде Aurus, заработать на которые даже в теории может меньше 0,1 % населения страны, либо откровенно бюджетные варианты вроде всех автомобилей семейства Lada, и ничего — повторяем — ничего посередине, а ведь именно машины среднего класса испокон веков в мире являются катализаторами развития автомобилестроительной отрасли. Попыткой исправить эту ситуацию может служить автомобиль Lada Aura — удлинённая и более качественная версия Lada Vesta, на которую, в теории, в обязательном порядке заставят пересесть чиновников уровня глав администраций регионов.

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Машина была показана в её финальном варианте в начале лета, а её серийное производство начнётся в сентябре, о чём заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам главы ведомства, автомобилестроение в России восстанавливается — в частности, произведён перезапуск производства на бывших площадках коллективно-западных автоконцернов в Московской, Калужской и Ленинградской областях.

Необходимо отметить, что пока что отечественный автопром к реальному, а не показушному производству автомобилей такого класса не готов. Так, Lada Aura оснащается крайне «дохлым» для машины её уровня, размеров и массы атмосферным двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. Этого крайне мало для автомобиля такого класса, поскольку серьёзнейшим образом снижает приёмистость и, как следствие, безопасность. Уже давным-давно стоит вопрос о создании отечественных двигателей для автомобилей класса C и D, а также, желательно, и для автомобилей класса E.