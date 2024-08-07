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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
Пока мягко. Ждём комментариев по итогам общения с руководителями силовых ведомств.

Второй день вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают вооружённую агрессию в Курской области — общепризнанном регионе России, который не является зоной боевых действий специальной военной операции. По этой причине, по хорошему, действия официального Киева надо трактовать как акт войны и действовать соответствующим образом, поскольку Украину за хвост никто не тянул, и это её осознанный выбор. Пока что, впрочем, риторика, исходящая из уст представителей российской власти, максимально сдержанная. К середине второго дня вооружённой агрессии с комментарием по поводу происходящих в Курской области событий выступил президент России Владимир Путин.

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Следует отметить, что перед своим комментарием Путин отметил, что сегодня пройдёт совещание с руководителями силовых ведомств, по итогу которого, вероятно, нас ждёт второе заявление, но пока что риторика, опять же, максимально сдержанная. Путин назвал события в Курской области «масштабной провокацией» и обвинил ВСУ в неизбирательных обстрелах в том числе гражданских зданий.

Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — заявил Путин, добавив, что всем ведомствам и правительству в частности даны поручения по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим жителям Курской области.

Напомним, что вооружённые силы Украины пока ещё остаются в приграничных зонах Курской области, и идёт работа по их уничтожению и вытеснению обратно на территорию, которая пока ещё признаётся Россией как территория Украины — в данном случае это Сумская область. Полагаем, выходка такого характера не имеет права остаться безответной, поэтому кратковременная «перемога» очень скоро обернётся для Киева всеобъемлющей «зрадой». До этого момента Россия щадила распределительные электроподстанции Украины, обеспечивающие передачу энергии с доставшихся Украине в наследство от России/СССР атомных электростанций, и что-то нам подсказывает, что этот вопрос вскоре будет решён. В конце концов, без энергии невозможно никакое, даже гаражное и кустарное производство, а на резервных генераторах при условии постоянно дорожающего топлива много вооружений не состряпаешь.

#россия #украина #политика #боевые действия
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