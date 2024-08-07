Как «Серпом» по дронам.

О важности беспилотников и систем противодействия им говорить уже совершенно бессмысленно: это поняли все, включая, в том числе, российский оборонно-промышленный комплекс, который вступал в 2022 год неподготовленным к реалиям современного конфликта, а выходит из него самым опытным и понимающим запросы и требования военных непосредственно на местах. Так, сегодня входящий в состав госкорпорации «Ростех» холдинг «Росэлектроника» сообщил о разработке нового комплекса радиоэлектронного подавления беспилотников «Серп-ВС6Д».

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Новинка обладает встроенным детектором, способным обнаруживать FPV-дроны неприятеля, и в автоматическом режиме осуществлять их радиоэлектронное подавление. Разработчики системы уверяют, что в рамках испытаний «Серп-ВС6Д» хорошо показал себя при подавлении как одиночных дронов, так и при подавлении групповых атак беспилотниками.

Комплекс состоит из четырёх секторных антенн подавления, обеспечивающих полное покрытие на 360 градусов в горизонтальной плоскости.

Насколько данная новинка реально эффективна, покажет только применение в настоящих боевых условиях, а не на тепличных испытательных полигонах. Отметим, что сейчас вооружённые силы Украины основной упор делают именно на крошечные, практически самопальные дроны, собираемые «на коленке» в гаражных условиях. Такие дроны очень плохо перехватываются средствами поражения, но практически бессильны против радиоэлектронного подавления.