О массированных ударах возмездия за такую выходку говорить пока рано, но ждём.

Вчера утром вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили вооружённую агрессию в Курской области: произошло вторжение на общепризнанную территорию РФ, не являющуюся зоной боевых действий в рамках специальной военной операции, и при условиях отсутствия формального объявления войны между двумя государствами. Усилия на данном направлении ВСУ прилагают значительные, поэтому операция по уничтожению вторгнувшейся группировки, составляющей, по очень разнящимся данным, до нескольких бригад, продолжается.

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Изображение: кадры нанесения удара по одной из колонн техники ВСУ в районе населённого пункта Суджа Курской области.

Цели ВСУ, кроме сугубо политических, на данном направлении совершенно неясны: для чего-то серьёзного вторгнувшаяся группировка слишком мала, да и возможности ВС РФ по уничтожению наступающих сил и их резервов колоссальны. Собственно, о том, что сейчас продолжается уничтожение вторгнувшихся в Курскую область формирований ВСУ, заявило буквально только что Минобороны России.

Согласно официальной информации, в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной, продолжается работа авиации, артиллерии, ракетных войск, а также подразделений прикрытия госграницы. В результате активных действий подразделений российских силовых ведомств продвижение противника было если не остановлено, то на данный момент, как минимум, задержано: дальнейшего продвижения ВСУ вглубь территории Курской области дальше уже занятых приграничных деревень за сутки не допущено, но и о вытеснении подразделений ВСУ за пределы региона говорить преждевременно.

Кроме того, продолжается нанесение ударов по резервам ВСУ в районах населённых пунктов приграничной Сумской области Украины. Суммарно за сутки, по статистике МО РФ, ВСУ в рамках своей вооружённой агрессии за последние сутки понесли потери в 50 единиц бронетехники (в её числе 7 танков, 8 БТР, 3 БМП и 31 боевых бронемашин, включая 12 «Козаков» и два американских БТР Stryker). Вместе с тем уничтожаются самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», станции РЭБ, установки разминирования, инженерные машины разграждения и автомобили.

Боевые действия в регионе продолжаются. Сегодня высшее политическое руководство России соберётся на заседании Совета безопасности, где будет обсуждаться вооружённая агрессия ВСУ в Курской области. Возможно, пора принимать решение о нанесении массированных ударов возмездия по всем объектам критической инфраструктуры Украины. Никто Киев за хвост не тянул, это было его осознанное решение. Ещё раз: в боях участвуют официальные вооружённые силы Украины; не запрещённые в России террористические Tik-Tok-группировки вроде РДК, а именно ВСУ. Это многое меняет, в том числе и при выборе опций при осуществлении ударов возмездия за такую выходку.