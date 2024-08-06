Пора наносить массированные удары возмездия по остаткам энергетики. Раз этого в Киеве так хотят.

Сегодня с утра Курская область фигурирует в новостных сводках по причине вооружённой агрессии ВСУ против данного региона (между прочим, общепризнанного) России. К моменту публикации данной заметки первая попытка ВСУ вторгнуться на общепризнанную территорию РФ потерпела полное фиаско, и неизвестно, будут ли предприниматься ещё такие попытки. Тем не менее, чтобы у тех, кто пристально следят за ходом специальной военной операции, не возникало ощущения недосказанности, Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлён процесс уничтожения участвовавшей в вооружённой агрессии техники ВСУ.

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Удары по бронетехнике осуществлялись как при помощи армейской авиации, так и артиллерией и ударными беспилотниками. За сегодняшний день ВСУ на данном направлении потеряли десятки единиц техники, а также, по всей видимости, под три сотни человек личного состава.

Очевидно, что командование ВСУ рассчитывало на эффект неожиданности, забыв, что никакой неожиданности сейчас в принципе быть не может: всё прослушивается, всё просматривается, а граница с Украиной укреплена.

Вероятно, после этого инцидента российской армии придётся установить «санитарную зону» ещё и в Сумской области. Сегодня по ней и так пришлось наносить серьёзные удары при уничтожении резервов ВСУ, направлявшихся в сторону границы с Курской областью. Подобные выходки не должны оставаться без ответа, и, судя по тому, что в России снова участились случаи мошеннических звонков с Украины по подложным номерам, с энергетикой на Украине вопрос должен быть решён быстро и надолго. Нет энергетики — нет никакого производства; и военного тоже, что самое главное.