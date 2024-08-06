Возмездие оно на то и возмездие, что должно быть таким, чтобы впредь даже мыслей об агрессии у государства-объекта удара не возникало.

На прошлой неделе в Тегеране был убит глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. У данного преступления тут же был найден израильский след, и Иран пообещал, что Израиль будет наказан за своё действие. Пока что «понтов» и угроз гораздо больше, чем действий (их-то как раз вообще нет), и не вполне понятно, каким образом Иран вообще намеревается наказывать Израиль.

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Ясно одно: сверхдержавы этого мира серьёзно перепугались возможной запредельной эскалации обстановки на Ближнем Востоке, поэтому тут же отправили своих эмиссаров в страны, между которыми может вспыхнуть крупный вооружённый конфликт. Россия отправила своего представителя в Иран, США — в Израиль. Россию представлял секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, встретившийся с министрами силовых ведомств Ирана, а также непосредственно с президентом Исламской республики.

Согласно имеющимся данным, Шойгу передал президенту Ирана призыв от президента России Владимира Путина Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи к «сдержанности» при осуществлении возмездия в отношении Израиля. В частности, как передаёт Reuters, Путин просил Иран не наносить удары по жилым районам израильских городов.

Здесь, конечно, надо понимать одну важную вещь: возмездие оно на то и возмездие, что призвано продемонстрировать потерявшему берега государству тот факт, что оно находится не в том положении, чтобы безобразно себя вести. В данном случае по Израилю должен быть нанесён удар такой силы, чтобы он впредь даже в мыслях не позволял себе хозяйничать в регионе. Период безоговорочной протекции со стороны США заканчивается, вести себя надо согласно своему статусу. А статус у Израиля, мягко говоря, не соответствует его поведению.