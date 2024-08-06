Понятное дело, лайнер этот будет крайне небольшой.

Хотя в отношении транспорта, приводимого в действие электрическими двигателями, накопителями энергии для которых служат аккумуляторные батареи, и существует вполне справедливый скептицизм, развитие данной отрасли всё же идёт. По стране, по крайней мере, по мегаполисам, курсируют электробусы и даже электрические речные «трамвайчики», и вот, похоже, последний пример сильно вдохновил судостроителей, и те решили построить электрический круизный лайнер «Байкал» для путешествий по крупнейшему по запасам пресной воды озеру Земли.

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Реализовывать проект будет «Пермская судоверфь» компании Emperium по заказу известного в России оператора речных перевозок ООО «ВодоходЪ».

Строительство судна будет продолжаться два года: его сдача в эксплуатацию планируется в сентябре 2026 года, что, конечно, не очень хорошо для круизов по Байкалу, но такова уж суровая реальность.

По замыслу, электроход «Байкал» будет состоять из трёх палуб, а всё благоустройство будет соответствовать пятизвёздному отелю. Максимально на борту судна могут находиться до 68 пассажиров.