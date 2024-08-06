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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Ленинградской АЭС завершена бетонная подготовка фундамента реактора 8 энергоблока
Без этого никуда.

Хотя львиная доля атомного строительства госкорпорации «Росатом» проводится за рубежом, положение сапожника без сапог Россию устраивать совсем не должно, тем более что доля электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях, в общем энергобалансе страны на сегодняшний день не доходит даже до 20 %. При этом существует план повышения этой доли до 25 % в ближайшие годы, и чтобы этот план реализовать, как вы понимаете, нужно не только модернизировать имеющиеся мощности, но и активно вводить новые.

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Процесс введения новых мощностей, в частности, осуществляется на Ленинградской АЭС, где сегодня завершилось «устройство бетонной подготовки под фундамент реактора нового энергоблока №8». Как отметил концерн «Росэнергоатом», завершить эти работы удалось на 2,5 месяца быстрее, чем планировалось изначально.

Впереди, понятное дело, самое сложное и трудоёмкое: строительство корпуса энергоблока, корпуса реактора, его доставка до строительной площадки, установка. Всё это займёт по меньшей мере несколько лет.

Отметим, что при правильном построении ядерного топливного цикла атомная энергетика может приблизиться к статусу неисчерпаемой, поскольку запасов ранее бесполезного ядерного топлива, а ныне способного участвовать в цепной реакции в «быстрых» реакторах, которые нужно строить в огромных количествах, накоплено на сотни лет.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #атомная энергетика
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