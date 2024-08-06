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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ФСБ России сообщили об отражении вооружённой агрессии ВСУ на границе Курской области
Похоже, санитарную зону пора делать и там. Заодно и приближая мир посредством принуждения Киева к оному.

К сожалению для Украины, в её руководстве засели люди весьма слабые и подверженные влиянию экстремистских групп внутри страны. При таких вводных данных какой бы то ни было конструктивный диалог с Киевом видится не особо реалистичным, и главная беда (для граждан Украины, естественно) заключается в том, что все попытки принуждения Киева к миру со стороны России пока успехом не заканчиваются.

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Пока сложно делать далекоидущие выводы, но, похоже, официальный Киев в очередном непродуманном решении захотел «выбить» себе чуть более выгодные переговорные условия, осуществив нападение на Курскую область. Ночью по данному региону России был осуществлён массированный удар беспилотниками, а утром была совершена вооружённая агрессия ВСУ с применением артиллерии. Силами пограничников, а также приданными подразделениями ВС РФ эта агрессия была отражена, но ряд населённых пунктов, находящихся непосредственно у границы, подверглись обстрелам и разрушениям.

Всё это в очередной раз свидетельствует не просто о необходимости окончательно решить вопрос с энергетикой на Украине, но и создать «санитарную зону» не только в Харьковской области, но и в Сумской и Черниговской областях. По-другому, к сожалению, киевское политическое руководство не понимает.

Что до желания Киева выбить себе более выгодные переговорные позиции, то эту фантазию пора уже забывать, поскольку реальностью она не обернётся: лучшими переговорные позиции Украины были до февраля 2022 года, когда можно было урегулировать всю конфликтную ситуацию просто путём нейтрализации. Тогда Украина могла «отделаться» только Крымом, принадлежность которого не обсуждается. Теперь точно также не обсуждается принадлежность ещё четырёх бывших регионов Украины. Проще говоря, в рамках переговоров эти территориальные реалии не будут даже предметом торга: их Киеву придётся принять и признать на международном уровне, и это будет сигналом Москве о реальной готовности к предметным переговорам по урегулированию.

#россия #украина #политика #боевые действия
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