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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский хочет подготовить основу для завершения текущего конфликта до конца года
Что для этого надо делать, российское политическое руководство уже сообщало. Ничего лучше Украина уже не получит.

Мы уже много раз говорили о том, что завершение украинского кризиса нужно в первую и в последнюю очередь Украине, поскольку это именно Украина терпит в его рамках львиную долю потерь, теряет территории, лишается экономического потенциала, а также возможности в дальнейшем существовать в качестве де-юре (но, как мы прекрасно понимаем, не де-факто) независимого государства. В этой связи поведение киевского политического руководство иначе как членовредительством на государственном уровне и отчаянным желанием жить в иллюзорном, а не в реальном мире, назвать невозможно.

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По всей видимости, наконец-то тяжелейшая реальность начала потихоньку проникать в сознание киевского политического руководства. От его представителей уже не слышно заявлений из другой реальности про «границы 1991 года», зато всё чаще становится слышно про необходимость скорейшего завершения конфликта. Вот и сегодня Владимир Зеленский, который российским политическим руководством более не воспринимается как легитимный президент Украины по причине истечения срока его полномочий и отмены выборов под надуманным предлогом, заявил о том, что цель Украины — это подготовка основы для завершения конфликта до конца текущего года.

Каким образом Киев собирается осуществлять данную задачу, не вполне понятно, ведь если подготовить основу до конца текущего года, то это будет в обязательном порядке означать как минимум официальную сдачу Украиной территорий в пользу России. Собственно, условия, которые необходимо Украине выполнить, чтобы завершить конфликт, ещё в середине июня были озвучены российской стороной на высшем уровне: помимо того, что Киеву нужно забыть про пять бывших регионов Украины (Крым, Херсонская область, Запорожская область, ДНР/Донецкая область и ЛНР/Луганская область), ему также в обязательном порядке придётся начать работу по полной демилитаризации и денацификации страны вкупе с неотчуждаемым условием полной нейтрализации государства.

Следует помнить, что на Украине постоянно растёт доля граждан, готовых мириться с Россией через переговорный процесс. Тенденция такова, что к началу 2025 года их доля составит примерно 70 %. Что очень удобно, ведь принятие столь тяжёлого для Украины решения Зеленский хочет «спихнуть» именно на граждан страны. При том, что когда принималось решение о затягивании конфликта в стремлении к сказке и чуду, у народа никто его мнение не спрашивал. В общем, типичный инфантилизм киевских «элит», о котором мы уже написали не один материал.

#россия #украина #политика #боевые действия
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