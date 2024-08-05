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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Twitch снова оштрафован на 5 млн рублей за неисполнение требований Роскомнадзора
Интересно, штрафы-то хоть выплачиваются или копятся до второго пришествия?

Сервис потоковых трансляций Twitch продолжает по труднообъяснимым с точки зрения простейшей логики причинам заигрывать со своим положением на российском рынке. Формально Twitch с него никуда не уходил и даже продолжает с большим удовольствием принимать оплату за подписки в рублях, но при этом отказывается соблюдать требования российского законодательства. В данном случае всего, что площадку требует выполнить Роскомнадзор.

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Выливается это в то, что запрещённый в России контент с просторов Twitch не удаляется, а на платформу регулярно накладывают крупные штрафы. Сегодня, например, мировой судебный участок Таганского района Москвы выписал Twitch штраф на 5 млн рублей за неисполнение требований Роскомнадзора.

Какие конкретно нарушения зафиксированы на Twitch, не уточняется, но несложно догадаться, что это и так называемые треш-стримы, и дискредитация ВС РФ, и фейки о специальной военной операции.

Не вполне понятно, как происходит оплата штрафов и происходит ли она вообще, либо же они накапливаются до второго пришествия коллективного Запада с его компаниями в Россию и до полного и безоговорочного снятия Западом с России всех наложенных на неё незаконных рестрикций («санкций»). Напомним, это является официально озвученным на высшем уровне в РФ условием нормализации российско-западных отношений. Рестрикции незаконны по определению, а это значит, что их надо не просто снять, а ещё и компенсацию в пользу России заплатить.

#россия #политика #twitch
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