Проворовавшихся начали «чикать» в промышленных количествах. Грустно, что они там вообще были в таких количествах.

Несколько месяцев назад в России начался процесс, который в прессе окрестили масштабными «чистками» в Минобороны. На скамью подсудимых стали массово садиться генералы и прочие действительные государственными советники вплоть до заместителей министра обороны. Естественно, отдельно и в отрыве от других членов МО РФ замминистра обороны ворочать миллиардами рублей не могут, поэтому постепенно вскрывается целый пласт коррупционеров, которых ждут очень долгие годы в заключении.

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И вот, сегодня стало известно о том, что Следственный комитет арестовал руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и начальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Оба подозреваются в мошенничестве, а конкретно — в хищении государственных средств, выделенных на строительство и работу парка «Патриот» и его конгрессно-выставочного центра.

Как отметили в Следственном комитете, ведомству предстоит провести следственные действия, в рамках которых обстоятельства совершения преступлений арестованными деятелями будут установлены.

Ясно одно: процесс идёт, и сейчас набирает колоссальные обороты. Минобороны является стратегически важным ведомством, и коррупция в нём неприемлема ни при каких условиях, а тех, кто этой коррупцией занимаются, необходимо сажать по статье о государственной измене. Ведь это именно она и есть.