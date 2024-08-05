Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову просят смягчить наказание как участнику СВО
Почему вообще участие в СВО должно быть каким-то смягчающим обстоятельством?

После начала специальной военной операции (СВО) любой очень сильно нашкодивший представитель российской власти, которому не хватило ума шкодить не так отъявленно и разнузданно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, и которого в конце концов поймали за известное место, очень любит трясти либо фактом своего участия в боевых действиях, либо просить заменить наказание отправкой на линию боевого соприкосновения.

реклама

Мы, честно говоря, не понимаем, по какой-такой причине участие в специальной военной операции вообще должно быть смягчающим обстоятельством, но отдельные генералы и их адвокаты считают, что рассуждать в таком духе — нормально. Так, защита бывшего замминистра обороны России Тимур Иванов, обвинённого в коррупции в особо крупном размере, просит следствие смягчить ему наказание за заслуги перед государством а также за факт его участия в специальной военной операции.

Не берёмся судить, каким-таким образом Иванов участвовал в специальной военной операции — публично известны только его появления в Мариуполе в период активного восстановления города после боёв весны 2022 года.

Вообще, сейчас Минобороны России масштабно чистится от нечистых на руку генералов и прочих функционеров. Об очередном таком случае будет наша следующая новостная редакционная заметка.

#россия #политика
+
Написать комментарий (0)
Мали обвинила Украину в поддержке международного терроризма и разорвала с ней дипломатические отношения
В Бангладеш произошёл государственный переворот, премьер-министр страны ушла в отставку
ЕС решил не признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
10
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
10
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
11
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
66
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
+

Сейчас обсуждают

Петраков Аркадий
17:09
Как будто его заставляют проходить эту игру. Да игра сложная, соулс лайк игры никогда не были простыми, но что бы подавать за это на разработчиков в суд, ну... Земля ему пухом.
Hogwarts Legacy 2 находится в разработке
Михаил Barash Андреев
17:07
Среди автомобилей не протолкнуться, в бесконечно перестраиваемых районах легко потеряться, если не был там хотя бы пару лет, от количества объектов малого бизнеса в глазах рябит, равно как и от количе...
В Бангладеш произошёл государственный переворот, премьер-министр страны ушла в отставку
NuclearMissionJam
16:59
Там не в текстурах дело. У них изображение будто нечеткое. Я не знаю почему такое впечатление создается, но если включить джисинк, оно пропадает. Может быть это из-за теней и с джисинк они становятся ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
century84
16:55
Ну да, у вас на украине хреново.
В Бангладеш произошёл государственный переворот, премьер-министр страны ушла в отставку
Chingizid
16:47
Хм почти как у нас являемся одной из беднейших стран Европы при крайне неадекватном государственном управлении, имея столько ресурсов жить хуже некоторых бывших республик СССР, а граждане тех которые...
В Бангладеш произошёл государственный переворот, премьер-министр страны ушла в отставку
E. S.
16:44
Надо говорить точнее патч не повысил производительность, а восстановил с убогой до той нормальной что у всех остальных
Новый патч для Linux повышает производительность процессоров Intel Xeon 5-го поколения до 38%
Колючка
16:38
Ух ты, как свежо, не знаю ни одной другой игры, где начинаешь игру каким-то дрищем, а потом становишься могучим!
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
извращелло
16:38
даже 2048sp с 1650в4 будет лучше и дешевле всех этих сборок из статьи
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
Колючка
16:35
Хвала Одину-Всеотцу, что я живу в Москве, получаю большую зарплату и могу просто купить, что нужно, без всех этих мытарств и страданий.
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Жасулан Турлыбеков
16:32
Ну так все рушится, акций вниз пошли, скоро 3 мировая как бы, в цене будет только вооружение 😅
Трамп выступил против электромобилей, несмотря на поддержку главы Tesla Илона Маска
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем