Почему вообще участие в СВО должно быть каким-то смягчающим обстоятельством?

После начала специальной военной операции (СВО) любой очень сильно нашкодивший представитель российской власти, которому не хватило ума шкодить не так отъявленно и разнузданно, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, и которого в конце концов поймали за известное место, очень любит трясти либо фактом своего участия в боевых действиях, либо просить заменить наказание отправкой на линию боевого соприкосновения.

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Мы, честно говоря, не понимаем, по какой-такой причине участие в специальной военной операции вообще должно быть смягчающим обстоятельством, но отдельные генералы и их адвокаты считают, что рассуждать в таком духе — нормально. Так, защита бывшего замминистра обороны России Тимур Иванов, обвинённого в коррупции в особо крупном размере, просит следствие смягчить ему наказание за заслуги перед государством а также за факт его участия в специальной военной операции.

Не берёмся судить, каким-таким образом Иванов участвовал в специальной военной операции — публично известны только его появления в Мариуполе в период активного восстановления города после боёв весны 2022 года.

Вообще, сейчас Минобороны России масштабно чистится от нечистых на руку генералов и прочих функционеров. Об очередном таком случае будет наша следующая новостная редакционная заметка.