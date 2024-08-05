Мир лихорадит по полной программе.

Очередной показательный инцидент политического характера можно вписать в историю. В Бангладеш произошли масштабные беспорядки с большим количеством жертв, а учитывая слабость государственной власти по причине крайней нищеты населения данного азиатского государства, любой бунт практически невозможно подавить, поскольку силовые ведомства встают на сторону протестующих. Так случилось и в Бангладеш, где беспорядки переросли в государственный переворот, повлекший за собой отставку премьер-министра страны Шейх Хасины.

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Как сообщают средства массовой информации, а здесь надо сразу отметить, что доверять масс медиа пока рановато, поскольку сведения поступают крайне противоречивые, премьер Хасина ушла в отставку и уже покинула Бангладеш. Одни источники сообщают, что путь она держит в Индию, другие — что к сестре-гражданке Великобритании.

В любом случае, государственные перевороты никогда ни к чему хорошему ни в одном государстве не приводили. Что ждёт Бангладеш дальше, непонятно, равно как и тревогу вызывает целый ряд российских проектов в этом государстве: от сотрудничества в лёгкой промышленности до совместных энергетических проектов (Россия строит в Бангладеш первую в стране атомную электростанцию, а также участвует в разработке шельфовых месторождений углеводородов).

В общем, необходимо пристально следить за развитием событий. Следует помнить, что Бангладеш является одной из беднейших стран Юго-Восточной Азии, а такое возможно только при неадекватном государственном управлении. Так что поводов для беспорядков в стране вагон и маленькая тележка.