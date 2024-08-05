Доля российских фильмов в общем количестве картин в прокате составила около 30 %.

Объём российского кинопроката демонстрирует уверенный рост. Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, за семь месяцев 2024 года он достиг 28,7 млрд рублей. Кинотеатры страны посетило почти 81 млн зрителей.

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Вклад отечественного кинематографа в общую кассу весьма солидный — 83%. При этом доля российских фильмов в общем количестве картин, вышедших в прокат, составляет около 30%.

Все более заметным игроком на российском рынке кинопроката становится азиатское кино. По итогам семи месяцев 2024 года на его долю пришлось 24% от всех иностранных релизов. Годом ранее этот показатель составлял 18%.

Как отметила Ольга Любимова, интерес зрителей к фильмам из стран Азии заметно вырос. Азиатское кино, по ее словам, успешно конкурирует с голливудскими и европейскими картинами и занимает все более прочные позиции в российском прокате.