Экскаваторы, погрузчики и асфальтоукладчики завозят больше всего.

Российский рынок спецтехники демонстрирует замедление темпов роста. По данным ассоциации «Росспецмаш», если в первом квартале продажи росли на 9,2%, то по итогам полугодия показатель составил лишь 6%, достигнув 38,6 млрд рублей.

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Эксперты видят несколько причин такой динамики. Во-первых, сказывается эффект насыщения рынка, который в прошлом году вырос вдвое на фоне активных закупок техники из дружественных стран. Во-вторых, сдерживающим фактором становится ужесточение денежно-кредитной политики и рост стоимости финансирования.

«Отложенный спрос 2022 года во многом реализован, — отмечает гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов. — Потребность в спецтехнике по-прежнему высока, но ужесточение денежно-кредитной политики не позволяет многим компаниям обновлять свои парки».

Давление на отечественных производителей оказывает и агрессивный импорт, прежде всего из Китая. В «Росспецмаше» указывают на «острую ситуацию» в сегментах экскаваторов, фронтальных погрузчиков и асфальтоукладчиков, где доля иностранных машин достигает 90%.

Впрочем, есть и отдельные сегменты, где импорт продолжает расти. Это, например, асфальтоукладчики, тяжёлые гусеничные бульдозеры, большие горные экскаваторы и колёсные погрузчики.

Дальнейшие перспективы рынка спецтехники вызывают сдержанный оптимизм. По мнению экспертов, активность потребителей будет замедляться в связи с постепенным увеличением ключевой ставки.