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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС решил не признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы
Нелегитимный ЕС что-то там решил. Вот, где цирк-шапито наяву.

У коллективного Запада во всём, что касается внешнеполитической деятельности, есть только одна затисканная и давным-давно обветшалая методичка: чуть что идёт не по западному плану, заваливать страну-нарушитель «порядка, основанного на правилах» незаконными рестрикциями («санкциями»), не признавать её правительство и заниматься тому подобной контпродуктивной, инфантильной по своей сути деятельностью. За сто лет можно было бы сообразить, что такая политика не просто не работает, а приводит к ровно противоположным для Запада результатам, но тамошние функционеры продолжают вести себя так, как терпеть не мог Ваас из Far Cry 3.

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Взять, например, Европейский союз — наднациональное политико-экономическое объединение, руководство которого никто на всеобщем европейском тайном голосовании не избирает. По сути, Евросоюз как наднациональный орган полностью нелегитимен, поскольку его руководство не является избранным и позволяет себе навязывать решения всем странам-членам данного содружества. И, тем не менее, ЕС имеет смелость обвинять в нелегитимности представителей власти из других стран. На этот раз — Венесуэлы.

Как отметил глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, результаты выборов в Венесуэле не являются достоверными, поэтому не могут быть признаны. Естественно, не являются они достоверными исключительно в представлении Евросоюза, а мнение данного несуверенного наднационального образования мало кого в этом мире уже интересует.

Что до Венесуэлы, то ситуация в этой латиноамериканской стране и впрямь непростая: Николас Мадуро победил своего либерального прозападного оппонента на крайне неубедительном уровне, набрав меньше 52 % голосов. Это наглядно свидетельствует о жёсткой поляризации венесуэльского общества, и очевидно, что идеи, которые озвучивает Мадуро, мягко говоря, не так популярны, как этого хотели бы в Каракасе.

#политика #евросоюз #психиатрия #венесуэла
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