Вот это формулировка. А, главное, ведь всё по делу.

Мы много раз отмечали, что инфантилизм украинского политического руководства ни до чего хорошего Украину не довёл и уже никогда не доведёт. Страна в лице её руководителей ломает отношения со всеми вокруг, нажила себе массу недоброжелателей, допрыгалась до вооружённого конфликта с военной сверхдержавой, ведёт себя разнузданно и полностью утратило понимание того, какое место занимает в этом мире. В своих необдуманных действиях Украина давно потеряла все рамки приличий и якшается даже с теми, от кого необходимо держаться на расстоянии выстрела межконтинентальной баллистической ракеты.

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Несколько дней назад в Мали произошло нападение внесистемных группировок на правительственные силы, а также на бойцов Африканского корпуса Минобороны России (экс-ЧВК «Вагнер»). Зачем-то публично о том, что в данной операции участвовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, заявило само ведомство. В Мали, что совершенно естественно, это заявление тоже слышали, поэтому сегодня объявили о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной.

В качестве причины власти Мали назвали поддержку Украиной международного терроризма, что руководство данной африканской страны считает совершенно неприемлемым.

Кроме того, как справедливо отметили малийские власти, действия Украины нарушают суверенитет страны и являются вмешательством в её внутренние дела.

Собственно, как мы уже сказали в первом абзаце, необдуманные, инфантильные, реактивные действия киевского политического и военного руководства продолжают играть против Украины. Так бывает, когда во власть приходят люди практически с улицы — без малейшего опыта управления.