За подобные инициативы надо мандатов лишать, если по совести.

Не будем торопиться судить, хорошо это или плохо, но в российском политическом руководстве конкретно взялись за вопрос трудовой миграции и всего, что ей сопутствует. В своё время данный процесс был запущен, тем самым открыв ящик Пандоры по бесконтрольному въезду в страну как честных трудяг, так и тех, кто просто хотят вытащить себя и свои семьи из условных кишлаков, при этом не утруждая себя ни изучением русского языка, ни соблюдением местных обычаев, а формируя диаспоры, работающие как государство внутри государства.

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Говорить, что это наследие любой империи, конечно, удобно, и это действительно так, но пресекать подобные явления обязательно необходимо. Впрочем, в популистском желании навести порядок быстро и эффективно отдельные законодатели и политические партии доходят до совсем уж странных предложений, последствия реализации которых, по всей видимости, даже не учитывают. Так, фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект о повышении до 30 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для трудовых мигрантов.

В представлении руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого, такое решение позволит увеличить доходы бюджета и направить дополнительные средства на решение социальных задач.

В реальности, естественно, это приведёт к следующему: к массовому началу работы «в чёрную/в серую», к оттоку трудовых мигрантов и невозможности их никем заменить из числа местных. А местных привлекать на те же работы можно будет только за заведомо более высокие заработные платы, что выльется в дополнительные расходы бюджетов разных уровней. К сожалению, сказать популистскую вещь гораздо проще, чем объяснить на пальцах последствия от тех или иных решений. Ведь если популярно объяснить к чему приведёт то или иное решение для конкретного гражданина, то и поддержки у таких решений не будет.

За миграцией должны следить соответствующие органы власти, которые будут препятствовать формированию национальных диаспор внутри городов, а также проводить экзамен по знанию русского языка и истории России среди представителей трудовой миграции. Иного выхода попросту нет.