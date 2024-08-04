Да, теперь не из Европы, но они и раньше не особо-то стремились посмотреть российские достопримечательности.

В результате событий 2022 года, в первую и последнюю очередь связанными с незаконными односторонними рестрикциями коллективного Запада против России, под один из сильнейших ударов попала отечественная туристическая отрасль. Из страны ушли популярные мировые бренды, возникли сложности с перелётами, что значительно повысило их итоговую стоимость, появились трудности с оплатой товаров и услуг иностранными банковскими картами, ну и в целом в связи с боевыми действиями ужесточился таможенный контроль.

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Туристы из стран коллективного Запада, коих и так, справедливости ради, было не слишком много, пропали практически полностью, но из государств, которые обладают суверенитетом и разрывать отношения с Россией не собирались и не собираются, постепенно наращивается поток туристов. Кроме того, по аналогичным причинам растёт и внутренний туризм, занимающий львиную долю в общем туризме в России.

Так, согласно статистике Росстата, за первое полугодие 2024 года в России в гостиницах и «других коллективных средствах размещения» (что бы это ни значило) остановились в общей сложности 38,8 туристов (на 11,8 % больше, чем за первое полугодие 2023 года). Из них 1,8 млн — это иностранные граждане, число которых выросло на 42,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные регионы, из которых в Россию приезжают иностранные туристы — это страны Персидского залива, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские власти при этом активно сотрудничают с государствами из данных регионов, чтобы продвигать российский туризм под брендом Discover Russia («Открой [для себя] Россию»).