Не вполне, прямо скажем, понятно, в какой из многочисленных горячих точек.

Несмотря на всю бескомпромиссную риторику, которая поступает как из Вашингтона, так и, собственно, из Москвы, две сверхдержавы всё-таки осознают опасность отсутствия двусторонних контактов, поэтому несмотря ни на что всё-таки продолжают их поддерживать. В частности, по линии военных ведомств. Недавно, напомним, по инициативе российской стороны состоялся разговор министра обороны России Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина, в котором Москва предупредила Вашингтон об опасности ряда шагов, которые намереваются осуществить американские подчинённые.

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Из контекста было понятно, что речь идёт об Украине, и вот, сегодня в МИД РФ сообщили о том, что разговор возымел действие, и благодаря ему США, по всей видимости, повлияли на своих протеже, тем самым избежав опасной эскалации.

Ранее в западной прессе сообщилось, что руководители военных ведомств РФ и США провели переговоры, а темой стала некая крайне опасная «тайная операция» Украины против России. Со слов американских журналистов известно, что в Вашингтоне от таких новостей выпали в осадок и немедленно приказали киевским функционерам отказаться от своих планов, если таковые действительно были.

К сожалению, в ряде вопросов Украина, хоть она и полностью контролируется иностранными государствами, пытается играть в самостоятельность. И это, учитывая инфантилизм киевского политического руководства, как раз-таки самое опасное: сложно себе представить, что отчаявшиеся функционеры в Киеве решат отчебучить. К сожалению, в ряде случаев суверенитет государствам противопоказан, потому что они не имеют ни опыта имения такового, ни, соответственно, умения им правильно распоряжаться. И Украина — как раз тот случай.