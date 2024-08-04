Наносить ущерб РФ, не имея в жизни более никакой иной цели, захочешь — не так раскорячишься.

Истребители F-16 начали поступать на Украину из стран коллективного Запада только на этой неделе, и то, не до конца ясно, насколько эта информация правдивая, но иностранные авиационные средства поражения Воздушные силы (ВС) ВСУ применяют уже очень давно. Для этого применяются модернизированные, усовершенствованные истребители, доставшиеся Украине в наследство от России/СССР, и которые Россия в период 1990-х почему-то не затребовала обратно в пользу законного владельца.

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Понятно, что в начале 1990-х никто и предположить не мог, что Украина утратит суверенитет до такой степени, что доиграется до вооружённого конфликта с Россией, но факт остаётся фактом: западные ракеты запускаются с российской/советской авиационной техники. В частности, с фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые были адаптированы под использование британо-французских крылатых ракет Storm Shadow. Сегодня в Сети с подачи ВС ВСУ появились кадры применения данных ракет непосредственно с борта Су-24.

Неизвестна дата съёмки конкретного ролика, но, по имеющимся данным, на кадрах зафиксирован пуск ракет Storm Shadow в направлении Крымского полуострова.