Статистика Министерства внутренних дел.

Террористическая активность в мире в целом нарастает, поскольку этот самый мир бурлит и готовится к колоссальным геополитическим изменениям, а в России, к сожалению, так и подавно. Согласно статистике Министерства внутренних дел (МВД) России, за первую половину текущего года в РФ совершено свыше 1 600 преступлений террористического характера.

реклама

Как отмечает ведомство, это самый высокий показатель, зафиксированный за последние 18 лет: в период с 2006 по 2023 год, когда боевые действия на Северном Кавказе по уничтожению террористических ячеек были завершены, количество террористических преступлений в РФ за аналогичные периоды времени даже до 1 400 не доходило.

Официально МВД РФ это ни с чем не связывает, но нетрудно догадаться, что рост террористической активности связан с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине. С Украины в Россию попало огромное количество беженцев, часть из которых имеют отнюдь не созидательные наклонности. Кроме того, не забываем о преступниках, которые являются инструментами телефонных террористов и выполняют их задания. Таких случаев, когда, например, семьи российских военнопленных на Украине принуждают к совершению преступлений, огромное количество, а люди в панике вместо обращения в органы идут выполнять указания реальных террористов.

Кроме того, очевидны и просчёты в работе миграционных служб и прочих контролирующих органов. На днях Генеральный прокурор России Игорь Краснов напрямую обвинил просчёт уполномоченных органов в совершении кровавых и громких терактов в «Крокусе» и в Дагестане.