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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России зафиксирована самая высокая террористическая активность за последние 18 лет
Статистика Министерства внутренних дел.

Террористическая активность в мире в целом нарастает, поскольку этот самый мир бурлит и готовится к колоссальным геополитическим изменениям, а в России, к сожалению, так и подавно. Согласно статистике Министерства внутренних дел (МВД) России, за первую половину текущего года в РФ совершено свыше 1 600 преступлений террористического характера.

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Как отмечает ведомство, это самый высокий показатель, зафиксированный за последние 18 лет: в период с 2006 по 2023 год, когда боевые действия на Северном Кавказе по уничтожению террористических ячеек были завершены, количество террористических преступлений в РФ за аналогичные периоды времени даже до 1 400 не доходило.

Официально МВД РФ это ни с чем не связывает, но нетрудно догадаться, что рост террористической активности связан с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине. С Украины в Россию попало огромное количество беженцев, часть из которых имеют отнюдь не созидательные наклонности. Кроме того, не забываем о преступниках, которые являются инструментами телефонных террористов и выполняют их задания. Таких случаев, когда, например, семьи российских военнопленных на Украине принуждают к совершению преступлений, огромное количество, а люди в панике вместо обращения в органы идут выполнять указания реальных террористов.

Кроме того, очевидны и просчёты в работе миграционных служб и прочих контролирующих органов. На днях Генеральный прокурор России Игорь Краснов напрямую обвинил просчёт уполномоченных органов в совершении кровавых и громких терактов в «Крокусе» и в Дагестане.

#россия #политика
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>В целом, в Украине В дупе. И вона не целая, а из 2-х полудупий состоит.
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извращелло
17:20
Аа.. ясно Поэтому ограничивают и запрещают всё нахрен простому народу, чтобы террористам неповадно было.
В России зафиксирована самая высокая террористическая активность за последние 18 лет
FelsheR-BANz
17:16
А как иначе донести до тебя свободу русского слова?
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FelsheR-BANz
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Garthar
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Нет не могли бы. Точно так же бы блокировали. Вон на Украине пришла к власти опоозиция и как? Хорошо? Никто не блокирует? Люди свободно в европку ездят? Европейские зарплатки да?
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