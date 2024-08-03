Так и надо мстить коллективному Западу. Дать то, что он хочет, другим.

Отношения США с Венесуэлой, как и со всеми богатыми нефтью, но непокорными странами, предельно простые: незаконные рестрикции, попытки осуществления государственного переворота, финансирование полностью ручной и подотчётной Вашингтону «оппозиции» и прочие технологии из обветшалой и всем наскучившей методички. Венесуэла не хочет предоставлять американцам возможность разрабатывать свои нефтяные месторождения за три копейки, и вот, очередные попытки США провести в стране переворот были предсказуемо встречены политическим руководством Боливарианской республики крайне негативно.

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До такой степени негативно, что в отместку за подобное поведение Соединённых Штатов президент Венесуэлы Николас Мадуро готов даже предоставить право на разработку нефтяных месторождений странам БРИКС. Дескать, разрабатываться венесуэльская нефть иностранными державами будет, но среди этих держав не будет ни США, ни их сателлитов.

Как справедливо отметил Мадуро, сейчас крупнейшие инвестиции, которые идут в нефтегазовую промышленность Венесуэлы, идут именно из стран БРИКС, поэтому логично предоставить права на разработку именно им.

Отметим, что жёсткая поляризация общества в Венесуэле не оспаривается даже официальной статистикой её избирательной комиссии. Так, Мадуро одержал победу на выборах с результатом всего в 51,95 % голосов. Оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес при этом набрал 43,18 % голосов. Ситуация весьма непростая и наглядно демонстрирует, что настроения в венесуэльском обществе крайне неоднозначные, а политика Мадуро и его команды находит поддержку лишь у половины населения.