Вот, что застенки животворящие делают.

Хоть представители коллективного Запада и твердили (и даже имеют наглость продолжать это делать) о том, что антироссийские рестрикции («санкции») не направлены против простых россиян, на практике они направлены исключительно против них. Выход огромного количества западных компаний и брендов с российского рынка, отключение от SWIFT, наложение запретов на свободу передвижения (в страны ЕС на самолёте так просто теперь не попасть) — есть не что иное, как неприкрытая, наглая, вопиющая попытка жёстко обрушить уровень жизни простого гражданина России, который никаких политических решений не принимает и никогда принимать не будет, и это мы уже не говорим о том, что все эти ситуации идут в нарушение ранее заключённых договоров с российским политическим руководством, бизнесменами и просто гражданами, которые оплачивали услуги.

реклама

Проще говоря, антироссийские рестрикции незаконны, нелегитимны, а их снятие (не потому что очень надо, а исключительно из принципа) — это озвученное Кремлём условие урегулирования украинского кризиса и восстановления каких-никаких отношений с коллективным Западом. И вот, тот факт, что рестрикции незаконны и даже несправедливы, отметил освобождённый в рамках беспрецедентного обмена заключёнными между РФ и Западом журналист Владимир Кара-Мурза (внесён в России в список иностранных агентов, что, как мы видим по действиям США, его вызволившим, полностью оправдано).

По словам Кара-Мурзы, антироссийские санкции направлены не против политического руководства страны, а против простых граждан РФ. Данные действия коллективного Запада Кара-Мурза назвал «несправедливыми» и «контрпродуктивными», а санкции не должны налагаться на человека просто по признаку наличия того или иного гражданства.

Развивая мысль Кара-Мурзы, отметим, что контрпродуктивность этих действий заключается в том, что ими страны Запада продемонстрировали своё истинное лицо и о многом заставили задуматься даже тех граждан РФ, которые слепо верили в идеалы «цивилизованного» мира. Как мы уже отмечали, инфантилизм западного политического руководства — это беда, причём в первую очередь для самого Запада: действовать нужно разумнее, «тоньше». На всякий случай напомним, что на момент 24 февраля 2022 года доля россиян, поддерживающих действия ВС РФ на Украине и считающих этот конфликт битвой с Западом, была незначительна. Затем череда заявлений американских и европейских функционеров вывела всех на чистую воду и обнажила их истинные замыслы в отношении России. Потому что никто ничего и не скрывал и даже не упражнялся в эзоповом языке.