Удары возмездия со стороны ВС РФ слишком сильно заставляют себя ждать.

Несмотря на то, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский всё чаще говорит о мире и называет скорейшее завершение конфликта «главной потребностью» Украины, по факту никакого стремления киевского политического руководства к мирному урегулированию не наблюдается. Почему — предельно понятно: для урегулирования необходимо в полном объёме выполнить все до последнего требования России, а они крайне жёсткие и по мере затягивания конфликта будут становиться только жёстче, и их выполнение будет означать как минимум политическую смерть текущего политического руководства Украины, а учитывая влияние экстремистских групп в стране — возможно, и не только политическую.

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Всё крайне сложно, поэтому официальный Киев изо всех сил тянет решение данного вопроса и продолжает заигрываться в эскалацию. Так, сегодня вооружённые силы Украины осуществили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по приграничным и не только регионам России. Как сообщило Минобороны России, в течение сегодняшней ночи удалось перехватить и уничтожить 75 беспилотников, из которых 36 над Ростовской областью, 17 над Орловской областью, 9 над Белгородской областью, 8 над Курской областью, а также по одному над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Естественно, не весь «рой» БПЛА удалось уничтожить/посадить/подавить. Так, в Ростовской области несколько дронов угодили в нефтебазу, приведя к пожару, а в Орле два беспилотника врезались в жилую многоэтажку, повредив её фасад и нанеся ущерб нескольким квартирам жильцов.

Подобные действия вооружённых сил Украины уже не просто требуют, а кричат о необходимости нанесения ударов возмездия по остаткам энергосистемы Украины, распределительным подстанциям, объектам топливной инфраструктуры, а также по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. В очередной раз напоминаем, что юридический статус текущего конфликта запрещает Украине наносить удары по территории России, которая не является зоной боевых действий; нарушение этого запрета является актом терроризма, что постоянно и фиксирует Минобороны РФ. На этой неделе массированный ракетный удар по военным объектам и объектам двойного назначения на Украине был отменён прямо посреди его осуществления. По всей видимости, этот жест в Киеве неправильно поняли.