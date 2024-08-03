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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками по приграничным регионам РФ
Удары возмездия со стороны ВС РФ слишком сильно заставляют себя ждать.

Несмотря на то, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский всё чаще говорит о мире и называет скорейшее завершение конфликта «главной потребностью» Украины, по факту никакого стремления киевского политического руководства к мирному урегулированию не наблюдается. Почему — предельно понятно: для урегулирования необходимо в полном объёме выполнить все до последнего требования России, а они крайне жёсткие и по мере затягивания конфликта будут становиться только жёстче, и их выполнение будет означать как минимум политическую смерть текущего политического руководства Украины, а учитывая влияние экстремистских групп в стране — возможно, и не только политическую.

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Всё крайне сложно, поэтому официальный Киев изо всех сил тянет решение данного вопроса и продолжает заигрываться в эскалацию. Так, сегодня вооружённые силы Украины осуществили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по приграничным и не только регионам России. Как сообщило Минобороны России, в течение сегодняшней ночи удалось перехватить и уничтожить 75 беспилотников, из которых 36 над Ростовской областью, 17 над Орловской областью, 9 над Белгородской областью, 8 над Курской областью, а также по одному над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Естественно, не весь «рой» БПЛА удалось уничтожить/посадить/подавить. Так, в Ростовской области несколько дронов угодили в нефтебазу, приведя к пожару, а в Орле два беспилотника врезались в жилую многоэтажку, повредив её фасад и нанеся ущерб нескольким квартирам жильцов.

Подобные действия вооружённых сил Украины уже не просто требуют, а кричат о необходимости нанесения ударов возмездия по остаткам энергосистемы Украины, распределительным подстанциям, объектам топливной инфраструктуры, а также по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. В очередной раз напоминаем, что юридический статус текущего конфликта запрещает Украине наносить удары по территории России, которая не является зоной боевых действий; нарушение этого запрета является актом терроризма, что постоянно и фиксирует Минобороны РФ. На этой неделе массированный ракетный удар по военным объектам и объектам двойного назначения на Украине был отменён прямо посреди его осуществления. По всей видимости, этот жест в Киеве неправильно поняли.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Зеленский назвал скорейшее завершение вооружённого конфликта главной потребностью Украины
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