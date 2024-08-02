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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп считает, что его приход к власти в США предотвратит Третью мировую войну
Трампа не смущает, что с 1945 года в США президенты меняются, а политика нет. Псевдосменяемость власти — она такая.

Примерно со второй половины XX века в Соединённых Штатах Америки, вышедших из геополитического передела мира, известного, как Вторая мировая война, сильнейшей сверхдержавой, возникла так называемая псевдосменяемость власти. Когда главы государств де-факто меняются, но проводимая государством политика остаётся прежней.

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Во многом в этом виновато крепчайшее лобби военно-промышленного комплекса, об опасности включения которого в политику в США предупреждал ещё президент Дуайт Эйзенхауэр, но факт остаётся фактом: президенты приходят и уходят, а политика остаётся, и совершенно не важно, из какой партии выдвигается кандидат. По какой-то труднообъяснимой причине Дональд Трамп, который в свой первый президентский срок не смог усмирить «глубинное государство» и был вынужден выполнять то, что ему скажут американские элиты, полагает, что во второй президентский срок у него получится осуществить задуманное и каким-то образом изменить американскую внешнюю политику.

В частности, сегодня Трамп заявил, что его приход к власти предотвратит начало Третьей мировой войны.

На каком основании Трамп тешит себя такими иллюзиями, нам, естественно, неведомо. Чтобы глобальный конфликт не произошёл, Соединённым Штатам придётся отказаться от своей роли гегемона и смириться с очевидным — с понижением статуса США до просто одной из трёх сверхдержав или одной из пяти великих держав из числа представленных сейчас на планете. Готово ли к этому то самое американское «глубинное государство»? Вопрос куда более животрепещущий. Бытует мнение, что в США должны полностью смениться все представители элиты, иначе никакой конструктивный диалог с этим государством не будет возможен, а дружба с Америкой ценой односторонних уступок уже никому не нужна.

#сша #политика
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