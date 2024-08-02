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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
Но переговариваться-то всё равно придётся, независимо от того, готовы вы (США) к ним или нет. Просто придётся и всё тут.

На днях состоялся беспрецедентный за всю историю новейшей истории российско-западных отношений обмен заключёнными. Россия вызволила своих разведчиков, западные страны вызволили представителей российской внесистемной «оппозиции» (зачем, непонятно, но получила, и вдобавок таким образом продемонстрировала, что российская внесистемная «оппозиция» есть сугубо агенты иностранного влияния»), журналистов и прочих.

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Учитывая, что данная работа подразумевала длительные и очень тесные контакты коллективного Запада и России, многие предположили, что это событие свидетельствует о потеплении в отношениях, находящихся на температуре абсолютного нуля, а также может привести к завершению украинского кризиса политико-дипломатическим способом, ведь главным виновником этого кризиса является исключительно коллективный Запад во главе с США.

Впрочем, в самих Штатах советуют не раздувать из произошедшего обмена заключёнными своеобразную панацею по восстановлению отношений с РФ. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, дипломатические усилия по украинскому урегулированию и переговоры по обменам ведутся на разных уровнях и на разных направлениях.

Украина, пытается убедить в этом американскую публику Салливан, якобы сама решит, когда ей начинать политико-дипломатический процесс. Трудно сказать, продолжает ли в эту фантазию ещё хоть кто-то верить, учитывая полное отсутствие у Украины суверенитета в любых его проявлениях, но американские неоконсерваторы от своего «нарратива» пока не отступают.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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57 % украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
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