Впрочем, сфера применения такой антенны этим отнюдь не ограничивается. Ставить можно в любое место, подразумевающее возможность нанесения ущерба оборудованию.

Беспилотники и средства противодействия им — это реальность текущего украинского кризиса, а также, скорее всего, реальность всех последующих конфликтов, если только ударные БПЛА не будут включены в Женевскую конвенцию как негуманное, подлое оружие. Пока что же ситуация такая, какая она есть, и бронетехника активно оснащается различными противодроновыми экранами и решётками, прозванными в народе «мангалами».

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Как вы понимаете, в зоне конфликта от связи зависит слишком многое, чтобы ею пренебрегать, поэтому антенны радиостанций, установленных в военной технике, являются одной из наиболее уязвимых её (техники) частей. Чтобы решить эту задачу, «Ростех» разработал высокопрочную сверхширокополосную приёмо-передающую антенну, о чём отчитался сегодня в своей официальной новостной ленте.

Антенна может использоваться как с возимыми, так и со стационарными радиостанциями, и работает в диапазоне от 30 до 520 мегагерц. Может регулироваться по высоте и, следовательно, устанавливаться поверх вышеуказанных «мангалов» и маскировочных сетей.

Согласно комментарию «Ростеха», антенна прошла испытания, хотя и не уточняется, в чём они заключались. Предположим, что такая антенна должна выдерживать ударную волну от взорвавшегося рядом FPV дрона, иначе её смысл сильно теряется.