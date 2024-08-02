Кто-то же должен замещать тех, кто ушли с российского рынка с лицемерными словами «Санкции не против народа России».

На протяжении десятилетий вся парфюмерная продукция в России, за редкими и не очень многообещающими исключениями, была импортной: в 1990-е производители из стран коллективного Запада моментально облепили новый огромный рынок, чтобы в 2022 году лицемерно его покинуть под давлением своих правительств (хотя при капитализме это капитал должен давить на руководство страны, а не наоборот).

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Делать нечего, надо замещать выбывших поставщиков и в этой сфере, поэтому сейчас в России ударными темпами растёт производство парфюмерной продукции. Согласно статистике «Центра развития перспективных технологий», в первом полугодии российская парфюмерная продукция нарастила производство до 51,6 млн флаконов, тогда как объём импорта постоянно сокращается и на сегодняшний день за тот же период составляет 26,9 млн флаконов.

Как отметил руководитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский, в России не так много предприятий, занимающихся выпуском парфюмерной продукции — их всего около 40 штук. Связано это в основном с жёстким государственным регулированием данной отрасли по причине использования спирта в технологическом процессе. Большая часть этих предприятий выпускают контрактную продукцию.