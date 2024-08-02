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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Курганмашзавод» передал в войска новую партию БМД-4М и БМП-3
Боевые машины десанта и боевые машины пехоты.

Как вы знаете, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сейчас работает на полную мощность, обеспечивая новые подразделения вооружённых сил, а также, чего уж душой кривить, восполняя потери в технике в ходе специальной военной операции. Новые партии различных вооружений поставляются в войска регулярно и в больших количествах, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех», управляющая практически всеми предприятиями российского ОПК, сообщила о том, что «Курганмашзавод», выпускающий для российской армии боевые машины пехоты и десанта, передал в войска новую партию данных бронемашин.

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Речь идёт о боевых машинах десанта БМД-4М и боевых машинах пехоты БМП-3. Оба вида бронетехники оснащены штатными комплексами защиты, Включая бронеэкраны и противокумулятивные решётки. С завода бронетехника уходит без предустановки данного «обвеса», но в комплекте с ним: сами экраны устанавливаются уже непосредственно на месте силами получивших бронетехнику подразделений.

Помимо производства новой бронетехники в войска регулярно передают ранее выпущенную технику, прошедшую капитальный ремонт и модернизацию под реалии сегодняшнего дня. Сейчас российский ОПК производит больше оружия, техники и различных средств поражения, чем весь коллективный Запад, включая США, вместе взятый. Отставание наблюдается разве что в производстве самолётов боевой авиации. Но правда реальных вооружённых конфликтов, а не экспедиционных войн против вооружённых сил третьего класса, такова, что против эшелонированной системы ПВО авиация практически беспомощна, ибо сбивается в два счёта. Поэтому в зоне специальной военной операции наращивание активности авиации стало возможным только после методичного «выноса» доставшейся Украине в наследство от России/СССР эшелонированной ПВО.

#россия #боевые действия #экономика #промышленность
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